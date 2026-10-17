Giá dầu Brent tăng 4,9% trong tuần qua, chạm mốc 110 USD/thùng

Giàn bơm dầu tại mỏ dầu Rmelan ở tỉnh Hasakah, Syria. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong cả tuần, giá dầu Brent tăng 4,9% và giá ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 10,4%.

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên cuối tuần tăng 3,94 USD (tương đương 3,7%) lên 109,86 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 19/5. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 3,44 USD (tương đương 3,5%) lên 101,41 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 17/9.

Trong tuần qua, căng thẳng leo thang tại Trung Đông cũng đã khiến giá dầu WTI tăng lên các mức cao nhất trong nhiều tuần. Chốt phiên 13/10, giá dầu này tăng 40 xu Mỹ, hay 0,4%, lên 94,14 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 24/9, khi kỳ vọng về thỏa thuận về dầu diesel giữa Mỹ và Nga đã lấn át những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do các cuộc tấn công tại Saudi Arabia và Yemen.

Tiếp đà phục hồi, giá dầu của Mỹ chốt phiên 14/10 tăng 95 xu Mỹ (tương đương 1,01%), lên mức 95,09 USD/thùng, mức cao nhất trong ba tuần, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào trụ sở của công ty dầu khí quốc gia Saudi Aramco của Saudi Arabia và Iran tuyên bố triển khai các chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền.

Tại Trung Đông, Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo hướng về thành phố cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Cảng này đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Saudi Arabia nhằm tránh eo biển Hormuz, đảm bảo dòng chảy dầu thô đến các thị trường quốc tế. Theo công ty tư vấn Rapidan Energy Group, các báo cáo ban đầu cho thấy cơ sở hạ tầng tại Yanbu không bị hư hại.

Những lo ngại về nguồn cung cũng gia tăng khi các cuộc tấn công quanh eo biển Hormuz tăng mạnh trong 10 ngày qua. Phía Iran cho biết họ đang đẩy mạnh các đòn tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của nước này cũng như các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn được áp đặt vào tháng trước.

Các nhà phân tích tại công ty theo dõi hoạt động vận tải biển Kpler cho biết các cuộc tấn công gia tăng từ phía Iran đã khiến lưu lượng dầu thô qua vùng Vịnh sụt giảm mạnh. Họ cũng nhận định nếu không có một thỏa thuận chính trị toàn diện, quá trình phục hồi lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz sẽ diễn ra chậm chạp và không đồng đều.

Trong khi đó, Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga vào ngày 15/10, ngay sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn nhắm vào các cơ sở năng lượng, một thỏa thuận vốn được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó. Ông Zelensky cũng chỉ trích việc ông Trump sẵn sàng đạt được các thỏa thuận với Nga. Hai nguồn tin trong ngành tiết lộ nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga đã phải tạm dừng hoạt động tại một phân xưởng chưng cất dầu thô chính sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái trong khu vực.

Để tăng cường nguồn cung, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm 15/10 đã nhất trí giải phóng hơn 20 triệu thùng nhiên liệu ra thị trường. Bộ Năng lượng Mỹ ngày 16/10 cũng thông báo đã tiếp nhận đề xuất trao đổi lên tới 17 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của quốc gia này. Trước đó, Mỹ đã đồng ý cho vay 172 triệu thùng dầu từ SPR, nằm trong một thỏa thuận với khoảng 30 quốc gia thuộc IEA nhằm giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ trên khắp thế giới.