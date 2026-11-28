Tuy nhiên, tính chung cả tuần, dầu Brent vẫn ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong tháng 11/2026, chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp. Những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, sau các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia, đã hỗ trợ giá dầu, lấn át phần nào những dự báo về tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu.

Nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chốt phiên 27/11, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,13 USD, tương đương 1,2%, xuống 95,44 USD/thùng. Trước đó, có thời điểm giá dầu này tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 9/11, nhưng vẫn chưa vượt qua ngưỡng 100 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,60 USD, tương đương 0,7%, xuống 83,08 USD/thùng. Do thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn ngày 26/11 nên mức giảm 0,7% được tính so với giá chốt phiên ngày 25/11.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 3%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên trong tháng 11 sau ba tuần giảm liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 0,9%.

Theo ông Mark Schaefer, Giám đốc công ty môi giới Liquidity Energy, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và tàu chở dầu tại Trung Đông đã đưa nguy cơ gián đoạn nguồn cung trở lại thành mối quan tâm hàng đầu của thị trường. Căng thẳng tại khu vực này gia tăng trong những ngày cuối tuần khi Iran tiếp tục tấn công các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen nhắm vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia.

Ngày 27/11, Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết, nhà máy lọc dầu Jazan của tập đoàn Saudi Aramco phải tạm dừng một phần hoạt động sau khi bị tấn công một ngày trước đó, khiến một công nhân thiệt mạng. Trước đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura, cơ sở lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia và cũng là một trung tâm xuất khẩu dầu thô quan trọng của nước này. Trong khi đó, quân đội Mỹ ngày 27/11 thông báo đã vô hiệu hóa một tàu thương mại tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa đối với Iran. Một cố vấn của Lãnh đạo tối cao Iran tuyên bố nước này sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz và tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa.

Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về khả năng hoạt động vận tải dầu mỏ qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn. Đây là tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Trung Đông. Trước đó, các vụ tấn công tàu chở dầu và thông tin về hai tàu chở dầu phát nổ, bốc cháy sau khi vướng thủy lôi tại khu vực gần eo biển này đã khiến giá dầu tăng mạnh.

Đầu tuần này, giá dầu thế giới giảm hơn 3% và xuống mức thấp nhất trong ba tháng. Áp lực giảm giá trong phiên này chủ yếu đến từ những dấu hiệu dư cung ngày càng rõ rệt. Nguồn cung từ Trung Đông tăng lên, trong khi đường ống dẫn dầu Sharara của Libya hoạt động trở lại, giúp dầu thô bắt đầu chảy vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya. Những diễn biến này đã lấn át lo ngại về các vụ tấn công nhằm vào tàu biển và nhà máy lọc dầu trong khu vực.

Ngân hàng JPMorgan dự báo giá dầu kỳ hạn có thể giảm về vùng gần 80 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027 do nguồn cung vượt nhu cầu. Theo ngân hàng này, sản lượng dầu tại Trung Đông, ngoại trừ Iran, sẽ tăng trong năm tới, cùng với nguồn cung bổ sung từ khu vực châu Mỹ, dẫn đầu là Mỹ.

Tuy nhiên, sang phiên 24/11, giá dầu phục hồi hơn 2 USD/thùng sau khi xuất hiện thông tin về các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và khu vực lân cận. Đáng chú ý, trước khi phục hồi vào cuối phiên, giá Brent có thời điểm giảm xuống 88,10 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 27/8, trong khi WTI chạm 79,07 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 10/8.

Đến ngày 25/11, giá dầu tiếp tục tăng mạnh hơn sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia và khu tài chính tại thủ đô Riyadh. Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại công ty dịch vụ dầu khí PVM, tuyên bố của lực lượng Houthi đã kích hoạt đà tăng giá khi phần bù rủi ro địa chính trị gia tăng. Một số nhà giao dịch cũng có thể đã đóng các vị thế bán trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, báo cáo tồn kho dầu của Mỹ cũng góp phần hỗ trợ thị trường. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của nước này tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11. Mức tăng này thấp hơn dự báo tăng 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích. Điều đó cho thấy lượng dầu tồn kho tăng ít hơn dự kiến, qua đó giúp giảm bớt áp lực lên giá.

Trong phiên 26/11, giá dầu Brent tiếp tục tăng gần 2% trước những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Dù vậy, triển vọng dư cung vẫn là yếu tố hạn chế đà tăng của giá dầu. Trước đó, ngân hàng Deutsche bank cả Đức cho biết lượng dự trữ các sản phẩm dầu trên toàn cầu tăng trong tháng 10/2026, phản ánh tình trạng dư cung khoảng 1,7 triệu thùng/ngày. Giới phân tích tại UBS cũng nhận định giá dầu đang chịu sức ép từ hai phía: những rủi ro địa chính trị ngắn hạn tại Trung Đông có dấu hiệu giảm bớt, trong khi việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược giúp nguồn cung duy trì tương đối ổn định.

Ngoài ra, thị trường đang theo dõi sát cuộc họp của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) dự kiến diễn ra ngày 29/11 (giờ địa phương). Theo các nguồn tin, nhóm này có khả năng giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong quý I/2027. Tuy nhiên, vấn đề hạn ngạch vẫn còn những diễn biến đáng chú ý khi Iraq đang đàm phán với OPEC để nâng hạn mức khai thác nhằm phát triển ngành năng lượng trong nước.

Các chuyên gia phân tích của ngân hàng ANZ cho rằng giá dầu Brent vẫn có khả năng vượt 100 USD/thùng ngay cả khi căng thẳng tại Trung Đông không leo thang đáng kể. Tuy nhiên, kịch bản này đòi hỏi phải có thêm bằng chứng rõ ràng về tình trạng nguồn cung thực tế bị hạn chế.

Bên cạnh xung đột tại Trung Đông, nguồn cung dầu toàn cầu còn đối mặt với những rủi ro khác. Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ cuối tháng 10/2026, trong đó vụ việc mới nhất gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Slavyansk ECO ở vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga. Hoạt động tại nhà máy lọc dầu Bangchak của Thái Lan và nhà máy lọc dầu Amuay của Venezuela cũng bị gián đoạn do hỏa hoạn ngày 26/11./.