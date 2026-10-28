Giá dầu bật tăng, USD giữ mức cao nhất trong hai tuần

Một nhà máy lọc dầu tại TP Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: XINHUA

Theo trang tin OilPrice, giá dầu Brent tăng 1,5 USD, tương đương 1,3%, lên 115,4 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 1,22 USD, lên 101,12 USD/thùng. Giá dầu phục hồi sau khi giảm gần 2 USD trong phiên giao dịch ngày 27-10.

Ngày 27-10, lực lượng Houthi tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura và tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Saudi Arabia. Hiện, phía Saudi Arabia chưa xác nhận thông tin về vụ tấn công nhà máy.

Ras Tanura có công suất 550.000 thùng/ngày, là một trong những cơ sở năng lượng hạ nguồn quan trọng tại Trung Đông. Nhà máy từng tạm ngừng một phần hoạt động hồi đầu tháng 3 sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD duy trì mức cao nhất 2 tuần khi giới đầu tư chờ quyết định chính sách của FED. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), ở mức 102,40 điểm, cao nhất kể từ ngày 14-10.

Giới phân tích dự báo FED giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28-10. Thị trường đồng thời theo dõi các tín hiệu về khả năng điều chỉnh chính sách trong tháng 12.