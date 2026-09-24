Giá dầu bất ngờ tăng vọt trên các thị trường toàn cầu

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Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư (23/9) trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ 352,10 điểm tương đương 0,68% xuống 51.511,59 điểm; chỉ số S&P 500 hạ 58,61 điểm tương đương 0,75% xuống 7.706,03 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 308,24 điểm tương đương 1,13% xuống 26.936,04 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ chịu nhiều tác động tâm lý bởi nhiều yếu tố. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm lên ngưỡng cao nhất tính từ năm 2007. Ngoài ra, S&P Global công bố chỉ số PMI của ngành sản xuất Mỹ, chỉ số theo dõi những biến động của ngành sản xuất và dịch vụ, tăng lên mức 58,4 điểm trong tháng 9, ngưỡng cao nhất tính từ tháng 7/2021.

Phân tích về các dữ liệu kinh tế mới nhất, chuyên gia kinh tế vĩ mô tại FHN Financial, ông Will ​Compernolle, nói: “Những cập nhật mới nhất đang vẽ ra một bức tranh kinh tế Mỹ không những vẫn ổn định mà thậm chí đang tăng trưởng nóng. Nhìn theo góc độ đó, áp lực lạm phát đang gia tăng trong bối cảnh đang xuất hiện những dấu hiệu mất cân bằng trong hoạt động kinh tế”.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng lên ngưỡng cao nhất trong nhiều năm khi mà nhà đầu tư đang kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất cơ bản đồng USD. Áp lực lạm phát tại Mỹ hiện ở ngưỡng cao, lạm phát hiện đang trên mức mục tiêu 2% của Fed.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 2 năm tăng 11,4 điểm cơ bản lên 4,891% sau khi chạm mức 4,947%, cao nhất tính từ tháng 5/2024. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm tăng 13,89 điểm cơ bản lên 5,106%, cao nhất từ năm 2007 và ghi nhận mức tăng trong ngày cao nhất tính từ tháng 4/2025.

Các nhà đầu tư trên thị trường hiện đang dự báo về khả năng Fed nâng lãi suất cơ bản đồng USD trong tháng 10 khoảng 66%, cao hơn so với mốc 53% cách đây không lâu.

Trong tuần trước, thống đốc của Fed – ông Michael ​Barr cũng nói đến việc Fed đưa ra động thái quan trọng để điều chỉnh lãi cho vay ngắn hạn nhằm kéo lạm phát xuống, đồng thời phát đi thông điệp về khả năng sẽ có thêm những đợt nâng lãi suất.

Căng thẳng Mỹ - Iran

Phiên giao dịch ngày thứ Tư chứng kiến biến động bất ngờ của giá dầu trên thị trường New York và London. Khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thề không nhượng bộ Mỹ chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có biện pháp cứng rắn với Iran, các nhà đầu tư trên thị trường đang có nhiều phản ứng.

Diễn biến giá dầu Brent trong vòng 1 tuần qua

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu Brent giao hợp đồng kỳ hạn tăng 3,83USD/thùng tương đương 3,86% lên 103,08USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI trên thị trường New York tăng 1,64USD/thùng tương đương 1,81% lên 92,16USD/thùng.

Trong ngày thứ Tư, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã bác bỏ thông tin Mỹ có thể cấm xuất khẩu dầu diesel. Các chuyên gia phân tích thị trường đã cảnh báo về hậu quả của biện pháp cấm xuất khẩu dầu.

Trong cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thống Iran khẳng định sẽ không bao giờ nhượng bộ Mỹ, tuy nhiên ông vẫn muốn sử dụng các kênh ngoại giao để giải quyết tình hình. Trước đó, trong ngày thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra quan điểm của mình trong chính cuộc họp này.

Tổng thống Iran khẳng định họ đang cân nhắc những phản ứng của Mỹ để có thể tính đến chấm dứt các biện pháp thù địch dù rằng cho đến giờ hai bên vẫn còn nhiều khác biệt.

Theo Reuters dẫn nguồn từ một số nguồn tin riêng, việc mở lại eo biển Hormuz và việc bỏ đi biện pháp cấm vận với Iran đã được bàn đến. Trước đó trong ngày thứ Tư, Thư ký hội đồng an ninh quốc gia Iran – ông Mohsen Rezaei khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng.

Dự trữ năng lượng Mỹ hiện vẫn ở ngưỡng cao. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô Mỹ tăng 3 triệu thùng lên 426,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 18/9, trái ngược với dự báo giảm 641 nghìn thùng của các chuyên gia.