Giá dầu Algeria tăng vọt, dẫn đầu nhóm dầu thô Arab của OPEC

Giá dầu thô Sahara Blend của Algeria đạt bình quân 137,94 USD/thùng trong tháng 10/2026, cao nhất trong nhóm dầu thô Arab thuộc giỏ tham chiếu OPEC. (Nguồn: Mining recruitment job)

Với mức giá bình quân 137,94 USD/thùng, Sahara Blend trở thành loại dầu có giá cao nhất trong nhóm dầu thô Arab thuộc giỏ tham chiếu của tổ chức này.

Theo báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng của OPEC, giá Sahara Blend tăng 19,45 USD/thùng so với mức 118,49 USD/thùng của tháng 9, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong giỏ dầu tham chiếu.

Trong khi đó, giá bình quân toàn giỏ chỉ tăng 1,4%, từ 110,59 USD lên 112,12 USD/thùng, cho thấy, giá dầu Algeria tăng mạnh hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Xét trong nhóm dầu thô Arab, Sahara Blend dẫn đầu, tiếp đến là dầu Es Sider của Libya với giá bình quân 129,94 USD/thùng, tăng khoảng 11% so với tháng trước.

Đứng sau là dầu Basrah Medium của Iraq, đạt 111,79 USD/thùng, tương ứng mức tăng khoảng 3%.

Trái ngược với xu hướng trên, một số loại dầu chủ chốt tại vùng Vịnh lại giảm giá, trong đó dầu Murban của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) giảm khoảng 4%, xuống còn 111,16 USD/thùng.

Tương tự, dầu Arab Light của Saudi Arabia và Kuwait Export của Kuwait cùng giảm khoảng 1%, với giá bình quân lần lượt đạt 107,97 USD và 107,87 USD/thùng.

Sự phân hóa giữa các loại dầu thô cũng được thể hiện qua diễn biến của những loại dầu tham chiếu quốc tế.

Cụ thể, trong tháng 10, giá dầu Brent tăng hơn 6%, đạt bình quân 108,34 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ ở mức 96,94 USD/thùng.

Riêng Sahara Blend, đây là loại dầu thô nhẹ, có hàm lượng lưu huỳnh thấp, được đánh giá cao về chất lượng và thường có giá bán cao hơn một số loại dầu tham chiếu khác.

Đối với Algeria, đà tăng giá của Sahara Blend có ý nghĩa quan trọng khi dầu khí vẫn là ngành chủ lực, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu và nguồn thu ngân sách.

Theo đó, mức giá cao có thể giúp quốc gia Bắc Phi gia tăng nguồn thu ngoại tệ, qua đó hỗ trợ cân đối tài chính.

Tuy nhiên, mức 137,94 USD/thùng là giá bình quân trong tháng 10, không phản ánh giá giao dịch tại thời điểm hiện tại.

Đến ngày 11/11, hợp đồng dầu Brent giao tháng 1/2027 được giao dịch quanh mức 92,86 USD/thùng, cho thấy thị trường dầu mỏ tiếp tục ghi nhận những biến động đáng kể khi bước sang tháng 11.