Tiền sử dụng đất tăng thêm gần 3.648 tỷ đồng

Trong báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 của TP.HCM, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiểm tra chọn mẫu hồ sơ giao đất, thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất tại hai dự án trên địa bàn.

Khu vực Thủ Thiêm, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Anh

Đối với dự án Khu phức hợp Thông minh - Thủ Thiêm Eco Smart City (Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm), cơ quan kiểm toán ghi nhận một số tồn tại trong quá trình xác định giá đất.

Theo kết quả kiểm toán, một số ngân hàng có dấu hiệu cung cấp lãi suất không đúng mức thực tế khi được sử dụng làm cơ sở xác định tỷ lệ chiết khấu. Cụ thể, mức lãi suất được sử dụng đối với VietinBank là 11,083%, trong khi Ngân hàng Dầu Khí là 11,325%.

Từ dữ liệu lãi suất bình quân thực tế giai đoạn 2021 - 2022, KTNN xác định lại tỷ lệ chiết khấu ở mức 9,175%.

Đáng chú ý, nếu áp dụng tỷ lệ chiết khấu này và giữ nguyên các yếu tố còn lại trong phương án xác định giá đất đã được phê duyệt, tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước của dự án sẽ tăng thêm khoảng 3.647 tỷ đồng.

Đây mới là kết quả tính toán của KTNN trên cơ sở điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu, chưa phải khoản nghĩa vụ tài chính bổ sung được cơ quan có thẩm quyền xác định chính thức.

Bên cạnh tỷ lệ chiết khấu, cơ quan kiểm toán cũng đặt vấn đề về độ tin cậy của dữ liệu giá bán chung cư được sử dụng để xác định doanh thu phát triển dự án.

Theo báo cáo, một số phiếu thu thập thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 1 chưa bảo đảm độ tin cậy. KTNN dẫn trường hợp phiếu đóng dấu cung cấp ngày 19/10/2022 nhưng hợp đồng công chứng liên quan lại mang ngày 20/6/2022.

Dữ liệu giá bán là một trong những căn cứ phục vụ tính toán doanh thu phát triển dự án. Vì vậy, những bất cập trong thông tin được sử dụng cũng là nội dung cần được rà soát khi xác định lại giá đất.

Rà soát giá đất, làm rõ nghĩa vụ nhà ở xã hội

Từ kết quả kiểm toán, KTNN kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Hội đồng thẩm định giá rà soát giá bán dùng để tính doanh thu phát triển của dự án.

Sau đó, cơ quan chức năng được đề nghị trình Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt lại giá đất cụ thể và tính toán lại nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy định.

Bên cạnh nội dung giá đất, báo cáo kiểm toán cũng đề cập nghĩa vụ nhà ở xã hội của dự án.

Theo KTNN, dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm do Công ty TNHH Lotte thực hiện có diện tích đất ở khoảng 24.090m2. Nghĩa vụ nhà ở xã hội tương đương 20% diện tích đất ở, khoảng 4.818m2.

Tuy nhiên, cơ quan kiểm toán cho biết chưa đủ cơ sở để xác định hình thức thực hiện cũng như kết quả thực hiện nghĩa vụ này.

Tình trạng thiếu thông tin về hình thức và kết quả thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội cũng được KTNN ghi nhận tại một số dự án khác. Trong giai đoạn 2021-2025, có 11 dự án thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ này; 4 dự án bố trí quỹ đất tại chỗ, trong khi 7 dự án còn lại chỉ thể hiện nghĩa vụ tài chính đất đai chung, chưa làm rõ hình thức thực hiện là bố trí đất hay nộp tiền và kết quả thực hiện.

Đối với Thủ Thiêm Eco Smart City, KTNN kiến nghị TP.HCM xác định khoản tiền mà chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhưng phải dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Như vậy, kiến nghị kiểm toán đối với dự án tập trung vào hai nội dung: rà soát các căn cứ xác định giá đất và làm rõ hình thức, kết quả thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội.