Giá đất ở Nhật Bản tăng 5 năm liên tiếp

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia.

Mức giá đất trung bình toàn quốc ở Nhật đã tăng 1,5% trong 12 tháng tính đến ngày 1/7/2026, tương đương với tốc độ tăng của giá đất trong năm trước đó và là mức tăng mạnh nhất kể từ khi vỡ bong bóng kinh tế Nhật vào đầu những năm 1990.

Xét theo từng loại đất, giá đất thương mại tăng 2,9% nhờ nhu cầu lớn đối với cửa hàng và khách sạn, trong khi giá đất ở tăng 1%.

Hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản: "Khi nền kinh tế tiếp tục phục hồi, giá đất nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tăng".

Tuy nhiên, trong khi mức tăng giá đất trung bình tại ba khu vực đô thị lớn nhất của Nhật Bản là Tokyo, Osaka và Nagoya đạt 4,4%, thì mức tăng ở phần còn lại của đất nước chỉ đạt 0,4%, cho thấy sự chênh lệch ngày càng lớn.

Tốc độ tăng giá đất tại bốn thành phố lớn nằm ngoài ba khu vực đô thị kể trên - gồm Sapporo, Sendai, Hiroshima và Fukuoka - đã giảm 1,2 điểm phần trăm so với năm trước, xuống còn 4,1%. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, tốc độ tăng giá đất tại các thành phố này thấp hơn so với ở ba đô thị lớn nhất.

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tại Sapporo, Sendai và Fukuoka, người mua đã hạn chế giao dịch hoặc thu hẹp quy mô mua đất do giá đất tăng nhanh trong những năm gần đây cộng hưởng với chi phí vật liệu và nhân công tăng mạnh.

Xét theo địa điểm cụ thể, Furano ở Hokkaido ghi nhận mức tăng mạnh nhất đối với đất ở là 32%, trong khi Hakuba thuộc tỉnh Nagano ghi nhận mức tăng cao nhất đối với đất thương mại là 35,6%. Cả hai địa điểm này đều nằm trong các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết thu hút đông đảo du khách nước ngoài.

Asakusa, một khu vực tham quan nổi tiếng tại Tokyo, cũng nằm trong số những nơi có mức tăng giá đất cao nhất.

Giá đất thương mại đã tăng tại 34 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản nhờ nhu cầu từ lượng du khách quốc tế gia tăng, trong khi giá đất ở tăng tại 20 tỉnh.

Địa điểm tọa lạc tòa nhà thương mại Meidi-ya Ginza tại Tokyo được định giá là bất động sản đắt đỏ nhất cả nước, với mức giá 52,5 triệu yên, tương đương 340.000 USD, mỗi mét vuông. Đây là năm thứ 21 liên tiếp địa điểm này đứng đầu danh sách.

Giá đất tại Nhật Bản - vốn đã sụt giảm trong hàng thập kỷ sau khi bong bóng bất động sản vỡ - đang có xu hướng tăng trở lại trong những năm gần đây, cho thấy sự phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính tài chính toàn cầu và đại dịch Covid-19 sau đó.

Giá đất tăng phản ánh thị trường bất động sản Nhật Bản tiếp tục được hỗ trợ bởi sự phục hồi kinh tế đang diễn ra từ từ của nước này. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nói rằng họ chưa nhận thấy có dấu hiệu giá tài sản nóng quá mức, nhưng việc giá đất tăng có thể sẽ là một trong những yếu tố mà các nhà hoạch định chính sách theo dõi khi cân nhắc các quyết định về lãi suất.