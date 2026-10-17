Giá đắt của việc vờ như mọi thứ vẫn ổn ở đại học

Theo các chuyên gia, tự lập không có nghĩa là phải tự giải quyết mọi chuyện. Ảnh minh họa: Pexels.

Bước vào đại học, sinh viên phải làm quen với cách học mới, xây dựng các mối quan hệ và dần tự lo cho cuộc sống của mình. Những thay đổi này có thể gây áp lực, nhất là khi các em lần đầu sống xa gia đình.

Theo các chuyên gia, nếu giữ khó khăn trong lòng, sinh viên có thể ngày càng căng thẳng, cảm thấy cô lập, thậm chí ảnh hưởng đến việc học và sức khỏe tinh thần. Do đó, khi gặp khó khăn, sinh viên cởi mở chia sẻ với giảng viên, gia đình, bạn bè hoặc tìm đến người có chuyên môn.

Bắt đầu từ việc nhờ giúp đỡ

Sinh viên có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những việc đơn giản như hỏi giảng viên khi chưa hiểu bài hoặc rủ bạn bè cùng học. Chủ động trao đổi giúp các em tháo gỡ vướng mắc sớm, thay vì để những khó khăn kéo dài và gây thêm áp lực.

TS Torrence Wimbish, Đại học Utah (Mỹ), cho rằng đại học không chỉ là nơi sinh viên học kiến thức mà còn là nơi để rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.

“Những kỹ năng như tư duy phản biện, làm việc nhóm và sự kiên trì sẽ giúp ích cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, bất kể các em học ngành gì hay làm việc ở đâu. Biết nhờ người khác giúp đỡ cũng là một trong những kỹ năng đó”, ông nói.

Theo ông, nhiều trường đại học có các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, trong đó có tư vấn sức khỏe tâm thần. Những dịch vụ này thường miễn phí. Tùy nhu cầu, sinh viên có thể đăng ký tư vấn riêng.

Internet cũng giúp sinh viên tiếp cận thông tin về sức khỏe tâm thần dễ dàng hơn. Nhiều người cũng tìm thông tin trên mạng vì muốn giữ kín danh tính. Tuy nhiên, không phải thông tin nào cũng chính xác hoặc phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người.

Do đó, TS Wimbish khuyến cáo sinh viên cần thận trọng. Nếu gặp nội dung đáng nghi ngờ hoặc không chắc chắn về độ chính xác, các em có thể hỏi ý kiến chuyên gia tại trường để được hướng dẫn. Thực tế, dịch vụ tư vấn tại trường cũng có thể bảo đảm sự riêng tư cho các em.

Bên cạnh đó, sinh viên có thể theo dõi website, lịch sự kiện và các trang mạng xã hội của trường để biết thêm về hoạt động ngoại khóa, sự kiện cộng đồng. Việc gặp gỡ, trò chuyện và duy trì các mối quan hệ giúp các em có người chia sẻ khi gặp khó khăn, qua đó cải thiện sức khỏe tinh thần.

Học cách sống ở đại học

Nếu vẫn cảm thấy e ngại khi mở lời với người lạ, tân sinh viên có thể tìm thấy sự đồng cảm qua cuốn sách Người giỏi không bởi học nhiều. Đây có thể coi là cẩm nang cho những sinh viên muốn thành công tại giảng đường đại học.

Cuốn sách sẽ chỉ ra cách làm thế nào để có những năm tháng trên giảng đường đại học thú vị nhất, trưởng thành nhất - tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc, tham gia các hoạt động bổ ích, và khi ra trường xây dựng được một hồ sơ xin việc đẹp, có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp đại học.

Theo cuốn sách, muốn trở thành một sinh viên giỏi chỉ cần hai điều: Phong cách học và phong cách sống.

Phong cách học giúp bạn vượt qua các môn học mà không tốn quá nhiều thời gian phải cày luyện. Trong khi đó, phong cách sống giúp bạn nổi bật giữa hàng nghìn sinh viên đang học tập trong trường.

Trong khi đó, cuốn Đại học không lạc hướng của Lý Thượng Long tập trung vào những băn khoăn thường gặp khi người trẻ bước vào môi trường mới và bắt đầu tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Theo tác giả, những gì người trẻ chủ động tích lũy hôm nay sẽ góp phần quyết định cơ hội của họ trong tương lai.

Do đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng diễn thuyết, viết lách để truyền đạt ý tưởng, kiến thức; học tiếng Anh để mở rộng cơ hội và duy trì thói quen vận động để bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần.

Thay vì đưa ra những lời khuyên mang tính giáo điều, tác giả sử dụng các câu chuyện thực tế và cách viết giản dị để truyền tải thông điệp: Sinh viên cần chủ động trau dồi năng lực, chăm sóc bản thân và nỗ lực vì tương lai của chính mình.