Giả danh vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt 6,9 tỷ đồng

7 bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Ngày 28/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 7 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Phạm Hữu Tính bị phạt 17 năm tù; Nguyễn Hồng Đức 8 năm tù; Nguyễn Phước Tự và Nguyễn Văn Tú, mỗi bị cáo 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Linh và Nguyễn Văn Tùng Em, mỗi bị cáo 4 năm tù; Trương Anh Tuấn 3 năm tù. Các bị cáo cùng ngụ tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng, từ ngày 20/3/2023 đến ngày 31/8/2024, Tính làm nhân viên tín dụng ngân hàng trên địa bàn huyện Châu Phú (nay là xã Châu Phú), tỉnh An Giang, sau đó nghỉ việc. Trong quá trình công tác, Tính quen biết và thường vay tiền của Lê Quốc Huy, Nguyễn Thanh Điền và Nguyễn Thị Giang.

Đầu năm 2024, Tính tham gia cá cược đổi điểm thưởng được thua bằng tiền trên trang web New 88, dẫn đến nợ nần. Để có tiền trả nợ, Tính nói dối Huy, Điền và Giang rằng có khách cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, đồng thời nhờ hoặc thuê Nguyễn Phước Tự, Nguyễn Hồng Đức, Trương Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tùng Em, Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Ngọc Linh đóng giả khách hàng vay tiền.

Tính còn làm giấy nhận nợ giả mang tên những người này, ghi số tiền vay tương ứng, in ra để họ ký tên rồi chụp ảnh gửi cho các bị hại, tạo lòng tin để vay tiền.

Tin lời Tính, 3 bị hại đã cho vay tổng cộng 6,9 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Tự, Đức, Tuấn, Tùng Em, Tú và Linh chuyển lại cho Tính. Đổi lại, Tính trả công hoặc hứa hỗ trợ vay vốn bằng nhiều hình thức, như hỗ trợ làm hồ sơ để Tự vay ngân hàng 50 triệu đồng, Tuấn vay 5 triệu đồng, Tú vay 71,2 triệu đồng làm vốn kinh doanh; trả Tùng Em 10 triệu đồng và hứa trả Linh 5 triệu đồng nhưng chưa thực hiện.

Sau khi nhận tiền, Tính sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.