Giả danh Thiếu tướng quân đội, dựng 'Tập đoàn Đông Dương' để lừa đảo gần 100 tỉ đồng

Thành phần HĐXX gồm 5 người, 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Trần Đức Hiếu được phân công làm Chủ tọa phiên tòa; Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa là Kiểm sát viên Ngô Thái Dũng .

Tòa án cũng triệu tập 676 bị hại và 13 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhưng hầu hết những người này đều vắng mặt tại phiên tòa.

Bản án thích đáng dành cho “ông trùm” cùng các đồng phạm

Theo bản án sơ thẩm, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Hoa Hữu Long mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc Long phải chấp hành là tù chung thân.

Hai vợ chồng bị cáo Hoa Hữu Long (giữa) cùng các bị cáo tại phiên xét xử.

13 bị cáo còn lại cùng bị tuyên phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Cao Thị Kim Loan (SN 1970, vợ Hoa Hữu Long; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Nhật Mỹ) bị tuyên phạt 18 năm tù; Phùng Thị Thanh Huế (SN 1978, trú tại phường Kiến An, TP Hải Phòng) bị tuyên phạt 4 năm tù; Hoàng Văn Khải (SN 1974, trú tại phường Thuận Thành, TP Bắc Ninh) bị tuyên phạt 6 năm tù.

Các bị cáo còn lại cùng ở Hà Nội, gồm: Lê Hồng Giang (SN 1976, trú tại phường Cầu Giấy) và Phạm Thế Hùng (SN 1978, trú tại phường Láng) cùng bị tuyên phạt 9 năm tù; Trần Duy Hưng (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa) 10 năm tù; Nguyễn Tân Mão (SN 1963, trú tại phường Tây Tựu) 5 năm tù; Hoa Bách Tùng (SN 1966, trú tại phường Đông Ngạc) 3 năm tù;

Bị cáo Mạc Phúc Hải (SN 1964, trú tại phường Ngọc Hà), Nguyễn Minh Sơn (SN 1971, trú tại phường Yên Hòa; Luật sư - Văn phòng Luật sư An Chính) và Lê Chí Thành (SN 1971, trú tại phường Tây Hồ) cùng bị tuyên phạt 7 năm tù; Ngô Tuấn Anh (SN 1979, trú tại phường Nghĩa Đô) và Vũ Khắc Thư (SN 1980, trú tại phường Phương Liệt) cùng bị tuyên phạt 4 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, bản án xác định Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 99,27 tỉ đồng; đã hoàn trả hơn 4,28 tỉ đồng và tự nguyện sử dụng hơn 27,77 tỉ đồng đang bị tạm giữ để khắc phục hậu quả.

Sau khi đối trừ, HĐXX buộc Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan liên đới bồi thường số tiền hơn 67,2 tỉ đồng, mỗi bị cáo còn phải bồi thường hơn 33,6 tỉ đồng.

Tự xưng Thiếu tướng, dựng “Tập đoàn Đông Dương” để lừa đảo

Cũng theo bản án sơ thẩm, Hoa Hữu Long (SN 1964, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Long Nhật) là kẻ đứng đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mạo danh cán bộ quân đội, đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập Tập đoàn Đông Dương, phiên hiệu S10, thuộc Bộ Quốc phòng.

Trong vụ án này, Cao Thị Kim Loan (SN 1970, vợ Hoa Hữu Long, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Nhật Mỹ) cùng 12 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, mặc dù biết Tập đoàn Đông Dương chưa được thành lập, không có tư cách pháp nhân, con dấu và hoạt động thực tế, Hoa Hữu Long cùng các đồng phạm vẫn sử dụng những thông tin, tài liệu không có thật để tổ chức tuyển dụng nhân sự, thu tiền của những người có nhu cầu xin việc.

Để tạo lòng tin, Hoa Hữu Long tự xưng là Thiếu tướng, Tư lệnh, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương, đồng thời giới thiệu đây là tập đoàn kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng, được thành lập trên cơ sở sắp xếp, cổ phần hóa một số đơn vị.

Long trực tiếp điều hành hoạt động, phân công chức danh, cấp bậc quân hàm cho các đồng phạm, giao nhiệm vụ tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ và thu tiền của những người muốn tham gia.

Theo sự sắp xếp của Long, Mạc Phúc Hải và Nguyễn Minh Sơn giữ chức Phó Tư lệnh; Hoa Bách Tùng giữ chức Tham mưu trưởng; Cao Thị Kim Loan giữ chức Phó Chính ủy, phụ trách tài chính; Phùng Thị Thanh Huế giữ chức Chánh văn phòng.

Những người được giới thiệu tham gia Tập đoàn Đông Dương được hứa hẹn sẽ trở thành quân nhân, được phong quân hàm, hưởng các chế độ của quân đội và bố trí công việc phù hợp với trình độ, chuyên môn.

Để được tuyển dụng, mỗi người phải nộp khoản tiền từ 65 triệu đồng đến 110 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn đưa ra nhiều khoản thu khác như phí đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, điều tra cán bộ, khám sức khỏe, làm giấy chứng minh sĩ quan, cấp quân phục, đăng ký mua nhà và các chi phí liên quan.

Theo tài liệu thu giữ, tính đến ngày 29/11/2017, Hoa Hữu Long cùng các đồng phạm đã thu hồ sơ của 951 người, với tổng số tiền hơn 83,5 tỉ đồng.

Quá trình tuyển dụng, Long và các đồng phạm sử dụng nhiều tài liệu mang tên các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, có chữ ký, con dấu được thể hiện là của những người có thẩm quyền. Các tài liệu này được sao chụp, chuyển cho những người tham gia tuyển dụng để giới thiệu, thuyết phục người xin việc.

Kết quả xác minh, Bộ Quốc phòng khẳng định không thành lập, không có chủ trương thành lập tổ chức mang tên Công ty cổ phần Đông Dương hoặc Tập đoàn Đông Dương, phiên hiệu S10. Những tài liệu được sử dụng để giới thiệu về tổ chức này không phải do Bộ Quốc phòng ban hành, có nội dung, chữ ký và con dấu giả mạo.

Bộ Quốc phòng cũng xác định Hoa Hữu Long, Cao Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Sơn, Mạc Phúc Hải và Phùng Thị Thanh Huế không thuộc biên chế của Bộ Quốc phòng.

Quá trình điều tra, Hoa Hữu Long khai thực hiện các công việc theo chỉ đạo của một người đàn ông tên Đức, biệt danh T1, thông qua những “điện công tác mật”. Long cho rằng số tiền thu được đã chuyển cho người này nhưng không có giấy biên nhận, không có người chứng kiến.

Tuy nhiên, Long không cung cấp được danh tính, lai lịch, địa chỉ cụ thể của người tên Đức để Cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.

Vai trò của từng đồng phạm trong đường dây

Trong đường dây lừa đảo này, vợ của Long - Cao Thị Kim Loan được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận, quản lý tiền do các đầu mối tuyển dụng chuyển về. Theo phân công của Hoa Hữu Long, Loan phụ trách tài chính, tiếp nhận tiền, lập danh sách người xin việc, ghi chép các khoản thu, chi và chuyển tiền cho Long.

Các đầu mối trực tiếp thu tiền của người xin việc rồi chuyển cho Loan. Một số trường hợp được hướng dẫn đến nhà vợ chồng Long để nộp tiền. Việc giao nhận tiền phần lớn không có giấy biên nhận, song Loan có lập sổ theo dõi.

Mạc Phúc Hải được giao phụ trách các dự án và một nhóm nhân sự. Hải sử dụng những tài liệu do Long cung cấp để giới thiệu về Tập đoàn Đông Dương, đồng thời tổ chức các đầu mối cấp dưới tuyển dụng, thu tiền.

Trong số những người được Hải giới thiệu, phân công có Lê Hồng Giang và Phạm Thế Hùng. Các bị cáo này tiếp tục tổ chức tuyển dụng thông qua những người quen biết, hình thành nhiều nhánh thu tiền rồi chuyển về cho vợ chồng Long.

Nguyễn Minh Sơn được giao phụ trách nhân sự, quản lý hồ sơ và tổ chức tuyển dụng. Nhóm của Sơn đã thực hiện tuyển 260 người. Kết quả điều tra xác định Sơn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 12,9 tỉ đồng của 102 bị hại.

Đối với Phùng Thị Thanh Huế, ngoài nhiệm vụ soạn thảo văn bản, xây dựng cơ cấu tổ chức, thống kê danh sách nhân sự và bảng lương, bị cáo còn trực tiếp giới thiệu, tiếp nhận hồ sơ, tiền của những người xin việc.

Huế đã giới thiệu, thu hồ sơ của 42 người, đồng thời quản lý một số đầu mối tuyển dụng cấp dưới. Kết quả điều tra xác định Huế phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Lê Hồng Giang được giao tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, tuyển dụng nhân sự và thu tiền theo các tài liệu do Hoa Hữu Long cung cấp. Giang trực tiếp thu mỗi hồ sơ từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng, sau đó chuyển tiền cho Cao Thị Kim Loan. Cơ quan tố tụng xác định Giang phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 9,57 tỉ đồng của 90 bị hại.

Trong khi đó, Phạm Thế Hùng được giao làm đầu mối quản lý, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thu tiền của các nhân sự. Hùng trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận tiền từ nhiều đầu mối cấp dưới, với tổng số tiền thu được hơn 17,25 tỉ đồng.

Các bị cáo Trần Duy Hưng, Lê Chí Thành, Ngô Tuấn Anh, Vũ Khắc Thư, Hoàng Văn Khải, Nguyễn Tân Mão và Hoa Bách Tùng cũng tham gia các hoạt động liên quan đến việc giới thiệu, tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ, thu tiền của những người có nhu cầu xin việc vào Tập đoàn Đông Dương. Thông qua nhiều đầu mối, các bị cáo đưa ra thông tin về việc được tuyển dụng vào một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, được bố trí công việc, phong quân hàm để người xin việc tin tưởng giao tiền.

Ngoài hành vi thu tiền tuyển dụng nhân sự, cơ quan tố tụng còn xác định Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan nhận 15,75 tỉ đồng từ Mạc Phúc Hải liên quan đến các dự án không có thật. Tổng cộng, Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 99,27 tỉ đồng.