Giả danh Phó Giám đốc, dựng chuyện mắc ung thư để lừa tiền

Ngày 26/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Công (SN 1989, trú tại thôn Phú Vinh, xã Tam Anh, TP. Đà Nẵng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Chí Công tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Công sử dụng tên giả “Nguyễn Minh Luật”, tự giới thiệu bản thân chưa có vợ con và đang giữ chức vụ Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Đà Nẵng để làm quen với chị N.T.K.

Bằng những thông tin không đúng sự thật về nhân thân và công việc, Công từng bước tạo dựng lòng tin, thiết lập mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ này.

Đến khoảng tháng 12/2025, do cần tiền phục vụ nhu cầu cá nhân, Công nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng nói dối chị K. rằng bản thân mắc bệnh ung thư vòm họng, phải sang nước ngoài điều trị với chi phí lớn.

Để khiến câu chuyện trở nên đáng tin, Công sử dụng điện thoại tạo bệnh án giả của một bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị K. nhằm chứng minh tình trạng bệnh tật.

Tin tưởng người mình có quan hệ tình cảm đang mắc bệnh hiểm nghèo, chị K. đã nhiều lần chuyển tiền để hỗ trợ chi phí chữa trị. Tổng số tiền người phụ nữ chuyển cho Công lên tới hơn 337 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận được tiền, Công không sử dụng vào việc khám, chữa bệnh như đã nói mà dùng để chi tiêu cá nhân và đi du lịch cùng bạn bè.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 4/2026, Công còn tiếp tục sử dụng danh tính giả “Nguyễn Minh Luật” để làm quen, thiết lập quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác.

Đến khoảng tháng 4/2026, khi phát hiện sự việc, chị K. yêu cầu Công hoàn trả toàn bộ số tiền đã đưa trước đó. Tuy nhiên, do không có khả năng trả lại tiền, Công đã cắt đứt liên lạc.

Nhận thấy mình bị lừa đảo, chị K. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Công để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.