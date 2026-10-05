Giả đánh nhau để cướp xe, 8 đối tượng bị bắt tạm giam

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ vụ "Cướp tài sản" xảy ra rạng sáng 29/9/2026 tại đường Võ Chí Công, thuộc tổ dân phố Kim Đới, phường Bàn Thạch; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Cướp tài sản", quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trương Ngọc Thái, Đinh Tuấn Anh, Lê Nguyên Phước, Lê Phúc Khánh, Phan Đình Hiếu, Lý Nghiệp Duy Anh, Phan Bá Nguyên và Hồ Nhật Khang (từ 14 đến dưới 18 tuổi, đều nằm trong diện quản lý của Công an xã, phường).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 29/9, Trương Ngọc Thái cùng 7 thanh thiếu niên đi trên 3 xe mô tô tại phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng. Khi đến đường Phan Châu Trinh, nhóm này gặp H.T.D. (sinh năm 2008, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe Honda Winner. Thái nảy sinh ý định đánh H.T.D. để chiếm đoạt xe và rủ cả nhóm cùng tham gia.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định với nhóm đối tượng. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Sau khi tiếp cận H.T.D., các đối tượng bàn bạc, tìm cách dụ bị hại đến khu vực vắng người, nơi ít ánh sáng trên đường Võ Chí Công để thực hiện hành vi. Nhằm tạo lòng tin, nhóm dựng tình huống giả về một cuộc hẹn đánh nhau khiến H.T.D. đồng ý đi cùng.

Trước khi đến địa điểm đã chọn, các đối tượng lấy 2 thanh kiếm làm hung khí và đón thêm Lê Nguyên Phước. Sau khi biết kế hoạch đánh H.T.D. để chiếm đoạt xe, Phước đồng ý tham gia.

Khi đến đường Võ Chí Công, thuộc tổ dân phố Kim Đới, phường Bàn Thạch, nhóm đối tượng bắt đầu thực hiện kế hoạch. Lê Phúc Khánh bất ngờ kẹp cổ, kéo H.T.D. khỏi xe; Đinh Tuấn Anh và Lê Nguyên Phước sử dụng 2 thanh kiếm mang theo tấn công khiến H.T.D. bị thương.

Bị tấn công bất ngờ, H.T.D. vùng thoát, bỏ chạy và để lại chiếc Honda Winner. Trương Ngọc Thái lập tức chiếm đoạt chiếc xe rồi cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, các đối tượng đưa chiếc xe đến khu vực nhà văn hóa khối phố Hương Trà cất giấu, đồng thời tháo biển kiểm soát nhằm che giấu nguồn gốc tài sản, tránh bị phát hiện.

Quá trình điều tra, Phòng CSHS đã tạm giữ 2 thanh kiếm bằng kim loại, 2 điện thoại di động, biển kiểm soát 92C1-244.84 cùng 3 xe mô tô có liên quan đến vụ án.

Riêng Nguyễn Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2013), tại thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Phòng CSHS đang phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xem xét biện pháp xử lý phù hợp với độ tuổi theo quy định pháp luật.