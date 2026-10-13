Giả danh nhân viên bảo hiểm, gọi hàng nghìn cuộc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 13/10, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.T.H. (SN 1987, trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, Công an phường Tân An kiểm tra tại khu phòng trọ trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc tổ dân phố 7, phường Tân An thì phát hiện tại phòng trọ của N.T.H. đang sử dụng máy tính có dấu hiệu khả nghi nên đã tiến hành đấu tranh, làm việc.

Đối tượng N.T.H. bị Công an phường Tân An bắt quả tang khi đang sử dụng máy tính để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo tại phòng trọ.

Đối tượng N.T.H. khai nhận, hằng ngày, N.T.H. sử dụng phần mềm gọi điện trên máy tính, tự xưng là nhân viên bảo hiểm để liên hệ với khoảng 200 người theo nội dung được cung cấp sẵn. Khi người nghe bốc máy, N.T.H. sẽ hướng dẫn họ mang căn cước đến trụ sở UBND xã để “tích hợp, đồng bộ thẻ bảo hiểm điện tử” và “nhận tiền an sinh xã hội”. Ngoài ra, N.T.H. còn dặn họ trước khi đến phải gọi điện cho một người do chính N.T.H. giới thiệu.

Trên thực tế, việc N.T.H. gọi điện, hướng dẫn người dân đến trụ sở Cơ quan Nhà nước để thực hiện các thủ tục hành chính chỉ là vỏ bọc. Sau khi người dân tin tưởng, N.T.H. đã buộc người dân gọi cho một đối tượng trong nhóm để chúng dụ dỗ, dẫn dụ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của N.T.H., từ tháng 4/2026 đến ngày 1/10/2026, N.T.H. đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi và được người quản lý chi trả hơn 300.000 đồng/ngày.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Công an phường Tân An đề nghị người dân chia sẻ cảnh báo đến người thân, bạn bè, hàng xóm, nhất là người cao tuổi và người ít sử dụng công nghệ. Mỗi gia đình cần quan tâm, hỗ trợ nhau kiểm chứng những cuộc gọi liên quan đến tiền hỗ trợ, bảo hiểm và thủ tục hành chính và kịp thời báo cho Cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.