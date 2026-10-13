Giả danh nhận tiền gửi hợp tác xã, chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Vui (SN 1958, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Hoàng Thị Vui. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng việc từng làm việc tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp xã Thượng Long và sự tin tưởng của người dân, Vui đưa ra thông tin gian dối rằng hợp tác xã tiếp tục nhận tiền gửi, qua đó nhận tiền của nhiều người với lý do gửi hộ rồi chiếm đoạt.

Mặc dù biết hợp tác xã đã dừng hoạt động cho vay và huy động tiền gửi từ năm 2014, Vui vẫn sử dụng thủ đoạn trên để chiếm đoạt tiền của 15 người dân trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến tháng 3/2026, với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.