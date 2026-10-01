Giả danh giáo xứ, lừa tiền từ thiện của hàng nghìn người

Chiều 1.10, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Đặng Hoàng Lợi (SN 1997), trú tại xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng và Đặng Hùng Vương (SN 1996), trú tại xã Thu Bồn, TP. Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vương và Lợi đã bàn bạc, thống nhất sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Hai đối tượng lập Fanpage Facebook “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực (xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông Giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh).

Trên các Fanpage này, các đối tượng đăng tải hình ảnh, bài viết và thông tin liên quan đến hoạt động của giáo xứ, đồng thời giả danh linh mục quản xứ để tạo lòng tin, kêu gọi người dân, tín đồ đóng góp kinh phí xây dựng nhà thờ.

Bị can Đặng Hoàng Lợi

Để che giấu danh tính và gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình truy tìm, Vương và Lợi mua lại tài khoản ngân hàng, sim điện thoại của người khác qua mạng để tiếp nhận tiền.

Sau khi người dân chuyển tiền, các đối tượng thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn tiền, trong đó có mua thẻ cào điện thoại và giao dịch, mua bán tiền điện tử trên một số sàn giao dịch quốc tế như Bybit, Trust và Binance. Sau đó, tiền được chuyển về tài khoản cá nhân để sử dụng và chia nhau tiêu xài.

Bị can Đặng Hùng Vương

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định hai đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền ủng hộ vào các tài khoản sau chủ động liên hệ cung cấp thông tin: Vikki Bank, số tài khoản 0110699914, chủ tài khoản TRAN THANH TRUC; Agribank, số tài khoản 1802281018635, chủ tài khoản DANG VAN DAU.

Những người từng giao dịch, liên hệ qua số điện thoại 0904018227 hoặc các Fanpage giả danh “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, “Truyền thông Giáo xứ Đông Hòa” cần trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Người dân có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Điều tra viên thụ lý vụ án là đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, số điện thoại 0987428009.