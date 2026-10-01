Giả danh giáo xứ, lừa hàng nghìn người trên cả nước

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Hoàng Lợi (SN 1997, trú xã Duy Xuyên) và Đặng Hùng Vương (SN 1996, trú xã Thu Bồn, cùng TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lập các Fanpage giả mạo, sử dụng thông tin của linh mục để kêu gọi. Ảnh: CAHT.

Theo điều tra ban đầu, Vương và Lợi bàn bạc sử dụng mạng xã hội để lừa đảo. Hai người lập fanpage “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực (xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh) và fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hòa”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh).

Trên các fanpage này, các đối tượng đăng tải hình ảnh, thông tin về hoạt động của giáo xứ, đồng thời giả danh linh mục quản xứ để tạo lòng tin, kêu gọi người dân, tín đồ đóng góp tiền xây dựng nhà thờ.

Khi có người chuyển tiền, nhóm này sử dụng các tài khoản ngân hàng mua lại và sim điện thoại của người khác để nhận tiền, nhằm che giấu danh tính. Sau đó, tiền được chuyển qua nhiều giao dịch, trong đó có mua thẻ cào điện thoại và mua bán tiền điện tử trên một số sàn giao dịch quốc tế.

Các đối tượng bị khởi tố để phục vụ điều tra. Ảnh: CAHT.

Sau khi che giấu dòng tiền, các đối tượng chuyển tiền về tài khoản cá nhân để sử dụng và chia nhau.

Bước đầu, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Vương và Lợi đã chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên cả nước. Hiện, vụ án đang được điều tra.