Giả danh giáo xứ, lừa góp tiền xây dựng nhà thờ rồi chiếm đoạt

Ngày 1/10, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Đặng Hoàng Lợi (SN 1997), trú tại xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng và Đặng Hùng Vương (SN 1996), trú tại xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng Đặng Hùng Vương và Đặng Hoàng Lợi tại Cơ quan ANĐT.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định, Vương và Lợi đã lập các Fanpage giả danh giáo xứ, sử dụng hình ảnh, thông tin của linh mục để kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ, qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều người trên cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Hùng Vương và Đặng Hoàng Lợi đã bàn bạc, thống nhất sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Hai đối tượng lập Fanpage Facebook “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực (địa chỉ tại xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (địa chỉ tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh).

Trên các Fanpage giả mạo, các đối tượng đăng tải bài viết, hình ảnh, thông tin liên quan đến hoạt động của giáo xứ, đồng thời giả danh linh mục quản xứ để tạo dựng lòng tin, kêu gọi người dân, tín đồ đóng góp kinh phí xây dựng nhà thờ.

Các Fanpage giả danh giáo xứ đối tượng lập để sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Để che giấu danh tính, gây khó khăn cho việc truy tìm, các đối tượng mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để tiếp nhận tiền của những người ủng hộ.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, Vương và Lợi hướng dẫn những người tin tưởng chuyển tiền vào các tài khoản đã cung cấp. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, các đối tượng thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn tiền, trong đó có việc mua thẻ cào điện thoại và giao dịch, mua bán tiền điện tử trên một số sàn giao dịch quốc tế như Bybit, Trust và Binance. Sau khi thực hiện các bước che giấu dòng tiền, các đối tượng chuyển tiền về tài khoản cá nhân để sử dụng, chia nhau tiêu xài.

Với phương thức, thủ đoạn trên, bước đầu Cơ quan An ninh điều tra xác định Vương và Lợi đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người bị hại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền ủng hộ vào các tài khoản: 0110699914 (Vikki Bank), chủ tài khoản Tran Thanh Truc và số tài khoản 1802281018635 (Agribank) chủ tài khoản Dang Van Dau; hoặc từng giao dịch, liên hệ qua số điện thoại 0904018227 và các Fanpage giả danh “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những người từng chuyển tiền qua các tài khoản, số điện thoại hoặc Fanpage nêu trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại.