Chị Đinh Quỳnh Tuyết Chi kịp thời phản ánh đến Công an xã Ba Chẽ. (Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh)

Ngày 20/11, Công an TP Quảng Ninh thông tin, Công an xã Ba Chẽ vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cấp thẻ căn cước cho trẻ em.

Cụ thể, ngày 18/11, chị Đinh Quỳnh Tuyết Chi (SN 2003, trú tại thôn Thống Nhất, xã Ba Chẽ) nhận được lời đề nghị hỗ trợ hoàn thành hồ sơ cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi. Đối tượng hướng dẫn chị Chi đăng nhập ứng dụng VNeID và truy cập đường link do chúng cung cấp.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Chi đã phản ánh sự việc đến Công an xã Ba Chẽ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, Cảnh sát khu vực Công an xã Ba Chẽ, yêu cầu chị Chi dừng thực hiện các hướng dẫn của đối tượng, đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân.

Để phòng ngừa nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, cán bộ Công an hướng dẫn chị Chi chuyển số tiền trong tài khoản sang tài khoản của người thân, liên hệ ngân hàng đề nghị khóa thẻ tạm thời; đồng thời hủy liên kết thiết bị trên VNeID và đăng xuất tài khoản khỏi các thiết bị khác.

Nhờ phản ánh kịp thời của người dân cùng sự chủ động xử lý của lực lượng Công an xã, vụ việc được ngăn chặn trước khi xảy ra thiệt hại về tài sản.

Từ vụ việc trên cho thấy, các đối tượng lừa đảo đang lợi dụng nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục liên quan đến trẻ em, để tạo lòng tin và dẫn dụ người dân thực hiện các thao tác theo hướng dẫn.

Khi có nhu cầu làm căn cước cho trẻ em, phụ huynh cần liên hệ trực tiếp cơ quan Công an để được hướng dẫn. Nếu nhận được yêu cầu đáng ngờ, cần dừng ngay thao tác, chủ động xác minh thông tin và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất.