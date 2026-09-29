Giả danh cơ sở đào tạo lái xe, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng của 328 học viên

Ngày 29/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT nơi đây đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Công Minh (47 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Đỗ Công Minh. Ảnh CAVL

Theo cơ quan công an, Minh không có vai trò liên quan đến Công ty TNHH M.M (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long).

Mặc khác, từ tháng 4/2025 - 1/2026, Công ty TNHH M.M cũng không được Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh (trước đây) cấp phép đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A.

Tuy nhiên, Minh đã đưa ra thông tin gian dối về việc công ty nói trên có chức năng đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A. Từ đó, chiếm đoạt 492 triệu đồng của 328 học viên.

Số tiền này, bị can dùng tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.