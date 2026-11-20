Ngoài hình phạt tù, Chiến còn phải bồi thường số tiền 14 tỷ đồng đã chiếm đoạt của ngân hàng.

Hai bị cáo Nguyễn Bá Phúc và Lê Văn Chiến Thuê đã người đóng giả chủ nhà để lừa ngân hàng.

Theo nội dung vụ án, đầu năm 2017, ông Võ Văn Đức đăng thông tin rao bán căn nhà tại số 151 đường Hồng Lạc, Phường 10, quận Tân Bình (nay thuộc phường Bảy Hiền, TP.HCM) trên các trang báo điện tử.

Tháng 8/2018, một phụ nữ tự xưng tên Minh tìm gặp ông Đức, đề nghị cung cấp bản sao các giấy tờ liên quan đến căn nhà để xem xét việc mua bán.

Đến ngày 7/9/2018, một nhóm gồm 6 người tiếp tục đến nhà ông Đức với lý do được Minh giới thiệu, đề nghị xem giấy tờ bản chính. Tuy nhiên, sau khi xem nhà và hồ sơ, các bên không đạt được thỏa thuận.

Đến ngày 23/12/2018, ông Đức bất ngờ nhận được thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mình đang giữ là giả, căn nhà đã được chuyển nhượng cho người khác.

Qua kiểm tra tại văn phòng công chứng, ông Đức phát hiện căn nhà đã được sang tên cho Lê Văn Chiến từ ngày 13/9/2018 tại Văn phòng Công chứng Dương Thanh Tú và được sử dụng làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng BIDV.

Quá trình điều tra xác định, người giả danh ông Đức ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất là Nguyễn Bá Phúc. Phúc khai được một người tên Trần Minh Tấn thuê đóng giả chủ nhà với tiền công 6 triệu đồng.

Theo lời khai, Phúc được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, ảnh cá nhân, sau đó tập ký, ghi tên Võ Văn Đức và đến một quán cà phê trên đường Thành Thái, quận 10 (cũ), ký, lăn tay vào hợp đồng chuyển nhượng cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Tuy nhiên, Trần Minh Tấn không thừa nhận hành vi. Do không thu thập được chứng cứ độc lập chứng minh Tấn là người chủ mưu, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với người này.

Đối với Lê Văn Chiến, bị cáo khai được một người môi giới bất động sản tên Sơn giới thiệu mua căn nhà với giá 18 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra giấy tờ, Chiến đồng ý giao dịch và được bố trí gặp người đàn ông tự xưng Võ Văn Đức (thực chất là Phúc) để ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 13/9/2018. Đáng chú ý, giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng công chứng chỉ là 500 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, Chiến nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành lập hồ sơ vay vốn ngân hàng. Do không đủ điều kiện chứng minh thu nhập và khả năng trả nợ, Chiến thuê Lê Thị Hường (chưa rõ lai lịch) làm giả hồ sơ năng lực tài chính.

Cụ thể, Chiến và Hường thống nhất nâng giá trị chuyển nhượng căn nhà từ 500 triệu đồng lên 21 tỷ đồng; đồng thời tạo lập giấy tờ thể hiện Chiến là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Mậu Tín, có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và là chủ một dãy nhà trọ tại đường Trần Xuân Soạn, Quận 7 (cũ).

Các đối tượng còn lập khống 69 hợp đồng cho thuê phòng trọ nhằm chứng minh nguồn thu nhập ổn định. Khi ngân hàng kiểm tra thực tế, Chiến nhờ người đưa cán bộ ngân hàng đến một dãy phòng trọ mượn của người khác để đối phó.

Với bộ hồ sơ gian dối này, ngày 19/9/2018, BIDV ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho Chiến 14 tỷ đồng. Số tiền được chuyển vào tài khoản của ông Lê Thanh Phong (11,5 tỷ đồng) và ông Trương Quang Bảo Quốc (2,5 tỷ đồng) theo chỉ định của Chiến. Sau khi nhận tiền, bị cáo chỉ thanh toán lãi trong hai tháng rồi ngừng trả nợ cho đến nay.

Kết quả giám định xác định chữ ký, chữ viết và dấu vân tay mang tên Võ Văn Đức trên hợp đồng chuyển nhượng cùng các giấy tờ liên quan đều do Nguyễn Bá Phúc thực hiện, không phải của chủ nhà thực sự.

Cáo trạng xác định, Phúc đã tham gia giả danh chủ sở hữu nhà đất để ký hợp đồng chuyển nhượng, tạo điều kiện cho hành vi lừa đảo. Trong khi đó, Chiến biết rõ bản thân không đủ điều kiện vay vốn nhưng vẫn sử dụng hàng loạt tài liệu giả nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Đối với Lê Thị Hường, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục xác minh, xử lý do chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Những người liên quan đến dấu hiệu cho vay lãi nặng cũng được tách ra để điều tra riêng.

Về trách nhiệm dân sự, BIDV yêu cầu Chiến thanh toán 14 tỷ đồng tiền gốc cùng các khoản lãi phát sinh. Chiến cũng yêu cầu Phúc hoàn trả 15,5 tỷ đồng mà bị cáo cho rằng đã giao để mua căn nhà. Tòa án tuyên phạt Phúc 11 năm tù, Chiến 20 năm tù theo các tội danh đã nêu.