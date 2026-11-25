Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM, nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu mua căn hộ.

Cơ quan điều tra xác định Đinh Lê Hồng Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, sau đó tuyển nhân viên môi giới để tìm kiếm khách hàng. Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số người môi giới bất động sản bên ngoài để chào bán các suất mua căn hộ tại dự án.

Để tạo vỏ bọc được chủ đầu tư ủy quyền phân phối căn hộ, các đối tượng đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TP.HCM, đồng thời làm giả các văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan này.

Nhóm đối tượng đưa ra những lời chào mời như có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt. Khi khách hàng tin tưởng ký hợp đồng, các đối tượng yêu cầu nộp từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng cho mỗi suất, gọi là “phí mua suất”, sau đó chiếm đoạt tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đã rao bán hơn 600 suất mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Công an đã làm việc với 121 người bị hại để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 31 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mở rộng điều tra, cơ quan này tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” và 4 bị can về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng cộng, 37 bị can bị khởi tố trong vụ án.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục và xác minh thông tin dự án trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền. Người dân cần cảnh giác với các lời mời chào mua “suất ngoại giao”,