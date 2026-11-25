Ngày 25-11, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây giả danh Công ty CP Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TPHCM, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, đường dây do Đinh Lê Hồng Quế (sinh năm 1987, ngụ phường Phước Long, TPHCM) cầm đầu. Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Brothers Land, tuyển nhân viên môi giới tìm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số người môi giới bên ngoài để rao bán các suất mua căn hộ tại dự án.

Công an bắt nhóm: Lê Hoàng Hiệp, Huỳnh Tiến Đạt, Đinh Lê Hồng Quế, Nguyễn Văn Sơn, Lê Văn Khoa (từ phải qua). Ảnh: CATP

Để tạo lòng tin, các đối tượng đặt làm giả con dấu của Công ty CP Đức Mạnh và Sở Xây dựng TPHCM, đồng thời làm giả các văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan chức năng. Nhóm này đưa ra các lời chào mời như “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” để dụ khách hàng. Khi người mua đồng ý, các đối tượng yêu cầu nộp từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi suất dưới danh nghĩa “phí mua suất”, sau đó chiếm đoạt.

Đinh Lê Hồng Quế tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP

Đến nay, cơ quan điều tra xác định các đối tượng rao bán hơn 600 suất mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Công an TPHCM đã làm việc với 121 bị hại.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CATP

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố 31 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố thêm 2 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” và 4 bị can về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng cộng, 37 đối tượng bị khởi tố trong vụ án.