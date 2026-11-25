Từ phải sang trái, đối tượng Lê Hoàng Hiệp, Huỳnh Tiến Đạt, Đinh Lê Hồng Quế, Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa. Ảnh: CACC

Ngày 25/11, Công an TPHCM cho biết đã triệt phá đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TPHCM.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do Đinh Lê Hồng Quế (SN 1987, trú tại phường Phước Long, TPHCM) cầm đầu. Các đối tượng đã rao bán hơn 600 “suất mua nhà ở xã hội”, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 người. Cơ quan điều tra đã làm việc với 121 bị hại.

Theo điều tra, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn (SN 1989, trú tại phường Phước Long) và Lê Văn Khoa (SN 1995, trú tại phường Long Trường) thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, sau đó tuyển nhân viên môi giới để tìm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt (SN 1991, trú tại phường An Hội Đông) và một số người môi giới bất động sản bên ngoài để rao bán các suất mua căn hộ tại dự án.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Để tạo lòng tin, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TPHCM, đồng thời làm giả các văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan này. Các đối tượng quảng cáo có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” tại dự án nhằm thu hút người mua.

Khi khách hàng tin tưởng, ký hợp đồng, các đối tượng yêu cầu nộp từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng cho mỗi suất, gọi là “phí mua suất”, rồi chiếm đoạt số tiền này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 31 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng cộng, 37 đối tượng đã bị khởi tố.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục và xác minh thông tin dự án trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền.

Người dân cần cảnh giác với những lời chào mời mua “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”, tuyệt đối không chuyển tiền mua suất cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.