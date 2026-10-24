Giả danh cảnh sát, lừa khách Việt chuyển tiền ở Singapore

Du khách cẩn thận khi đi du lịch và chuyển tiền ở Singapore. Ảnh minh họa

Hãng bảo mật Kaspersky vừa đưa ra cảnh báo về những rủi ro an ninh mạng đối với du khách Việt Nam khi đến Singapore. Các thủ đoạn đáng chú ý gồm giả danh cơ quan chức năng, gian lận mã QR và thanh toán số, cùng việc thiết lập mạng Wi-Fi giả tại những nơi đông khách.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Singapore, hai quý đầu năm 2026, Singapore đón 163.720 lượt khách từ Việt Nam. Đáng chú ý, trong thời gian này, Singapore liên tục nằm trong nhóm những điểm đến quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng du lịch trực tuyến. Chính vì vậy, đây cũng là điểm tội phạm mạng mở rộng phạm vi nhắm đến để thực hiện các cuộc tấn công.

Qua nghiên cứu các mối đe dọa tại điểm đến, nhóm Nghiên cứu và Phân tích toàn cầu của Kaspersky xác định ba nhóm rủi ro đáng chú ý, đó là tội phạm mạng giả danh cơ quan chức năng, gian lận mã QR và thanh toán số, cùng các kết nối Wi-Fi công cộng thiếu an toàn.

Với thủ đoạn giả danh, kẻ gian có thể tự xưng là đại diện Cảnh sát Singapore hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) để liên hệ với du khách. Sau khi tiếp cận, chúng gây sức ép yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, cung cấp thông tin ngân hàng hoặc mã xác thực một lần (OTP).

Yêu cầu lừa đảo có thể xuất hiện dưới hình thức cuộc gọi, tin nhắn hay đường dẫn thanh toán trông như được gửi từ cơ quan chức năng. Những thông tin cá nhân chính xác hoặc logo giống cơ quan chính thức dễ khiến người nhận tin tưởng, nhưng chưa đủ để chứng minh danh tính người liên hệ.

Do đó, khi kiểm tra đặt chỗ hoặc thực hiện giao dịch, du khách nên chủ động mở website, ứng dụng chính thức của bên cung cấp dịch vụ. Địa chỉ trang cần được xem kỹ trước khi nhập thông tin thẻ, bởi website lừa đảo có thể sử dụng tên miền gần giống dịch vụ thật. Những ưu đãi quá hấp dẫn, đi kèm yêu cầu quyết định ngay hoặc thanh toán bằng hình thức bất thường như chuyển khoản, thẻ quà tặng cũng cần được kiểm tra.

Tại điểm đến, rủi ro có thể phát sinh khi du khách quét mã thanh toán. Theo Kaspersky, kẻ gian có thể can thiệp mã QR tại điểm bán, trong đó có các hệ thống như PayNow hoặc NETS QR. Trước khi xác nhận giao dịch, người dùng cần kiểm tra tên người nhận, số tiền hiển thị và đối chiếu trực tiếp với bên cung cấp dịch vụ.

Nếu mã QR dẫn đến website, du khách cần kiểm tra địa chỉ trang trước khi tiếp tục thao tác, tránh tải ứng dụng hoặc tệp khi chưa xác minh được nguồn. Hãng cũng cảnh báo về mạng Wi-Fi giả được thiết lập tại các đầu mối giao thông, nơi du khách thường có nhu cầu kết nối để tìm đường, liên lạc hoặc sử dụng dịch vụ.

Bà Noushin Shabab, chuyên gia nghiên cứu bảo mật thuộc nhóm Nghiên cứu và Phân tích toàn cầu của Kaspersky, nhận định du khách thường tập trung khám phá điểm đến, sử dụng dịch vụ chưa quen và đưa ra quyết định nhanh. Kẻ gian có thể lợi dụng những tình huống này để tiếp cận nạn nhân.

Theo đó, Kaspersky khuyến nghị du khách kiểm tra lại yêu cầu qua kênh chính thức, không cung cấp OTP cho người liên hệ và thận trọng với đề nghị gửi thông tin hộ chiếu. Việc xác minh cần được thực hiện trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu. Bên cạnh đó, người dùng chỉ tải ứng dụng du lịch, vận chuyển từ kho ứng dụng chính thức, kiểm tra quyền truy cập trước khi cài đặt.

Các tài khoản đặt phòng, dịch vụ di chuyển nên sử dụng mật khẩu mạnh, riêng biệt và bật xác thực đa yếu tố khi có hỗ trợ. Sau khi đặt dịch vụ và thanh toán, du khách cần tiếp tục theo dõi biến động tài khoản, sao kê thẻ; thông báo ngay cho ngân hàng nếu phát hiện giao dịch không nhận diện được.

Trong giai đoạn từ quý III/2025 đến quý II/2026, hệ thống của Kaspersky phát hiện và ghi nhận mối đe dọa trên web tại Singapore 5.995.212 lượt, phần mềm đánh cắp mật khẩu là 63.583 lượt và phần mềm gián điệp là 68.245 lượt. Cùng thời gian, hãng ghi nhận 194.674 lượt phát hiện mã độc cửa hậu, có thể cho phép kẻ tấn công truy cập trái phép thiết bị.