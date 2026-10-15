Giả danh Cảnh sát hình sự, chặn xe 'xin đểu'

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa xác minh, làm rõ một đối tượng giả danh CSHS, chặn đường một phụ nữ lưu thông vào ban đêm với mục đích xin tiền.

Đối tượng Huy cùng phương tiện và tấm hình đưa ra giả danh CSHS để "xin đểu".

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ phát hiện thông tin đăng tải về việc một nữ sinh viên bị đối tượng “giả danh CSHS chặn đường xin tiền” xảy ra khoảng 1h ngày 8/10 tại phường Tân An, TP Cần Thơ. Qua kiểm tra, trinh sát xác định vụ việc có thật và nhanh chóng vào cuộc làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS xác định kẻ giả danh CSHS để “xin đểu” là Lê Hoàng Huy (SN 2004, ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), nên triệu tập đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Huy thừa nhận hành vi giả danh CSHS để xin tiền.

Theo lời khai của Huy, đêm 7/10, sau khi đi nhậu với bạn, trên đường về Huy phát hiện một phụ nữ lưu thông cùng chiều trên đường Bún Xáng, phường Tân An. Do cần tiền đổ xăng, Huy chặn xe người này, lấy tấm hình mặc trang phục “Dân quân tự vệ” ra tự xưng là CSHS, yêu cầu dừng xe, về trụ sở làm việc với mục đích xin tiền. Nghi ngờ đối tượng giả danh Công an, người phụ nữ truy hô, khiến đối tượng bỏ chạy.

Hiện, Phòng CSHS đã thu giữ tấm hình Huy mặc trang phục “Dân quân tự vệ”; một xe máy biển kiểm soát 64AA-301.27 để phục vụ điều tra vụ việc.