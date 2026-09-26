Giả danh Cảnh sát cơ động chặn xe, khiến người vi phạm tử vong

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Như Ý. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Như Ý (SN 2000, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giả danh Cảnh sát cơ động, cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Ý nảy sinh ý định giả danh Cảnh sát cơ động để chặn các phương tiện vi phạm giao thông nhằm đe dọa, trục lợi. Đối tượng tìm mua các vật dụng giống trang phục, phương tiện của Cảnh sát cơ động như biển tên, trang phục, dùi cui, đèn pin, còi.

Khoảng 21h40 ngày 24/9, Ý mặc trang phục Cảnh sát cơ động, mang theo dùi cui, đèn pin và tìm chỗ vắng thuộc địa bàn xã Vô Tranh để thực hiện ý đồ. Phát hiện một người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, Ý ra tín hiệu uy hiếp, yêu cầu người này dừng xe.

Do lo sợ bị bắt, người điều khiển xe máy đi lấn sang phần đường ngược chiều để tránh Ý, sau đó va chạm với một xe ô tô khách đang đi theo hướng ngược lại. Hậu quả, người điều khiển xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhưng tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ý rời khỏi hiện trường, đem các vật dụng dùng để giả danh Cảnh sát cơ động vứt ở nhiều nơi rồi trở về phòng trọ. Đến rạng sáng 25/9, Ý đến cơ quan Công an đầu thú.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.