Giả danh Cảnh sát cơ động chặn xe khiến một người tử vong

Đối tượng Nguyễn Như Ý cùng các vật dụng dùng để giả danh Cảnh sát cơ động tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, Ý nảy sinh ý định giả danh Cảnh sát cơ động để chặn các phương tiện vi phạm giao thông, từ đó đe dọa và chiếm đoạt tài sản của người dân. Đối tượng đã mua các vật dụng giống trang bị của lực lượng Cảnh sát cơ động như biển tên, trang phục, dùi cui, đèn pin và còi.

Tối 24/9/2026, Ý mang số vật dụng trên từ phòng trọ tại phường Phan Đình Phùng đến địa bàn xã Vô Tranh. Tại một khu vực vắng người, Ý thay trang phục giả danh Cảnh sát cơ động, mang theo dùi cui, đèn pin để thực hiện ý định.

Khoảng 21h40 cùng ngày, phát hiện một người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, Ý ra tín hiệu yêu cầu dừng xe. Do lo sợ bị bắt, người điều khiển xe mô tô đi lấn sang phần đường ngược chiều để tránh Ý, sau đó xảy ra va chạm với một xe ô tô khách đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến người điều khiển xe mô tô bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhưng đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ý rời khỏi hiện trường, vứt các vật dụng dùng để giả danh Cảnh sát cơ động tại nhiều nơi rồi trở về phòng trọ. Đến rạng sáng 25/9, Ý đến cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông, nếu gặp người tự xưng là cán bộ Công an có biểu hiện chặn xe, đe dọa, yêu cầu tiền hoặc tài sản, xử lý vi phạm không rõ căn cứ cần bình tĩnh, chấp hành yêu cầu để bảo đảm an toàn, không tranh cãi, chống đối hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm.

Khi nghi ngờ gặp trường hợp giả danh lực lượng Công an, người dân cần ghi nhận đặc điểm nhận dạng, phương tiện, địa điểm và các thông tin liên quan nếu điều kiện cho phép; đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc gọi số 113 để được tiếp nhận, xác minh, xử lý.