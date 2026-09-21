Giả danh cán bộ Công an, chiếm đoạt 820 triệu đồng bằng chiêu 'chạy việc'

Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tú (SN 1994, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tú phải chấp hành 16 năm tù.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, năm 2013, Nguyễn Xuân Tú là chiến sĩ nghĩa vụ, công tác tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10), Công an TP Hà Nội. Đến ngày 26/2/2016, Tú xuất ngũ.

Mặc dù không còn công tác trong lực lượng Công an, nhưng từ tháng 2/2018 đến tháng 11/2019, để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Tú đã đưa ra thông tin gian dối về nhân thân, công việc của mình.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tú thời điểm bị cơ quan Công an truy tìm.

Cụ thể, Tú tự giới thiệu là cán bộ Công an, đang công tác tại Bộ phận An ninh hàng không, Sân bay quốc tế Nội Bài và có quan hệ với nhiều lãnh đạo. Từ đó, Tú đưa ra thông tin có thể xin việc cho người có nhu cầu vào Bộ phận An ninh hàng không thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc - Cục Hàng không Việt Nam.

Tùy từng vị trí, nguyện vọng công việc, Tú đưa ra mức “chi phí” xin việc khác nhau. Bằng thủ đoạn này, Tú đã chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền 820 triệu đồng.

Trong đó, bà Lê Thị T. (trú tại Hà Nội) biết Tú thông qua một người cháu họ từng đi nghĩa vụ cùng bị cáo. Tú giới thiệu với bà T. rằng, mình đang công tác tại Bộ phận An ninh soi chiếu, Sân bay quốc tế Nội Bài và có quan hệ thân thiết với một số lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nên có thể xin việc cho nhiều người.

Thời điểm đó, con trai bà T. chưa có việc làm nên gia đình nhờ Tú xin việc. Tú đồng ý và đưa ra mức chi phí khoảng 200 triệu đồng, nhưng không cam kết thời gian cụ thể sẽ xin được việc.

Sau khi nhận trước 60 triệu đồng, Tú tiếp tục nhiều lần yêu cầu bà T. đưa thêm tiền với các lý do như phải chi tiền cảm ơn “sếp”, hồ sơ có vướng mắc cần đi “quan hệ” hoặc cần tiền để nhận quyết định tuyển dụng.

Tin tưởng những thông tin Tú đưa ra là thật, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2019, bà T. nhiều lần đưa tiền cho Tú. Tổng số tiền bà T. giao cho bị cáo lên tới 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tú không liên hệ, gặp gỡ bất kỳ cá nhân nào, cũng không thực hiện thủ tục xin việc cho con trai bà T. như đã hứa. Toàn bộ số tiền nhận được, Tú sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Để tiếp tục tạo lòng tin, Tú còn truy cập Internet, thuê người làm giả Quyết định tuyển dụng của Cảng vụ hàng không miền Bắc. Sau đó, Tú thông báo cho gia đình bà T. rằng ngày 19/6/2020, con trai bà phải tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ và khi khóa học khai giảng, Tú sẽ trực tiếp đưa người này đi nhập học.

Tuy nhiên, đến thời điểm con trai bà T. phải tham gia khóa học, Tú không xuất hiện. Khi gia đình liên lạc, bị cáo đưa ra nhiều lý do để trì hoãn, sau đó tắt điện thoại và cắt đứt liên lạc.

Nhiều lần đến nhà Tú yêu cầu trả lại tiền nhưng không được, ngày 19/5/2025, bà T. gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tú đến cơ quan Công an.

Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi của Nguyễn Xuân Tú đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời làm giả và sử dụng tài liệu giả để củng cố thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở nội dung vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và đề nghị của Viện kiểm sát, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Xuân Tú 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và 4 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 16 năm tù.