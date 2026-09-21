Giả danh cán bộ an ninh hàng không lừa đảo xin việc bị xử 16 năm tù

Ngày 21/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tú (sinh năm 1994, ở phường Khương Đình, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự) và 4 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3, điểm b – Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung đối với Tú là 16 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2013, Nguyễn Xuân Tú là chiến sỹ nghĩa vụ công tác tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) Công an thành phố Hà Nội, đến ngày 26/2/2016 Tú đã xuất ngũ.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 11/2019, để có tiền chi tiêu cá nhân, Tú đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân là cán bộ Công an và công tác tại Bộ phận An ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài, quen biết với nhiều lãnh đạo nên có khả năng xin việc vào Bộ phận An ninh hàng không thuộc Cảng vụ hàng không Miền Bắc - Cục Hàng không Việt Nam. Tùy vào vị trí, nguyện vọng công việc mà mức tiền chi phí cho các trường hợp là khác nhau. Với thủ đoạn trên, Tú chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số 820 triệu đồng.

Trong đó, có bà Lê Thị T. (ở Hà Nội) quen biết Tú do có người cháu họ đi nghĩa vụ công an cùng Tú. Tú giới thiệu với bà T. rằng bị cáo công tác tại Bộ phận An ninh soi chiếu Sân bay quốc tế Nội Bài và có mối quan hệ thân thiết với một số lãnh đạo của Cục hàng không Việt Nam nên có thể xin được việc cho nhiều người.

Thời điểm này, con trai bà T. chưa có việc làm nên nhờ Tú xin việc giúp. Tú đồng ý và nói chi phí xin việc hết khoảng 200 triệu đồng, song không hẹn thời gian xin việc cụ thể. Sau khi nhận trước 60 triệu đồng của bà T., Tú tiếp tục nhiều lần yêu cầu bà T. đưa tiền để đi xin việc với các lý do cảm ơn các “sếp”, hồ sơ có vướng mắc phải đi “quan hệ” và đưa tiền để nhận quyết định tuyển dụng. Tin tưởng thông tin Tú đưa ra là thật, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2019, bà T. tiếp tục nhiều lần đưa cho Tú với tổng số tiền 440 triệu đồng.

Sau khi nhận 500 triệu đồng của bà T., Tú không gặp gỡ ai, không làm thủ tục gì để xin việc cho con trai bà T. vào bộ phận An ninh soi chiếu hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài như hứa hẹn mà chiếm đoạt số tiền trên để sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Tuy nhiên, để tạo sự tin tưởng cho bà T., Tú đã truy cập vào mạng Internet thuê người làm giả Quyết định tuyển dụng của Cảng vụ hàng không Miền Bắc. Đồng thời, Tú thông báo đến ngày 19/6/2020, con trai bà T. phải tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ, khi nào khai giảng Tú sẽ về đưa anh này đi nhập học. Đến thời điểm tham gia khóa học không thấy Tú về, gia đình bà T. nhiều lần gọi hỏi thì Tú lấy nhiều lý do khác nhau sau đó tắt máy và không liên lạc được.

Sau nhiều lần đến nhà Tú để đòi tiền nhưng không được, ngày 19/5/2025 bà T. đã gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tú đến cơ quan công an.