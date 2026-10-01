Giả danh bác sĩ, thổi phồng bệnh để ép khách mua gói thẩm mỹ tiền triệu

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đấu tranh, triệt phá hoạt động lừa đảo xảy ra tại 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 3 vụ án, 15 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ba cơ sở liên quan gồm Cơ sở thẩm mỹ JK1 tại 89C Lý Thái Tổ; Cơ sở thẩm mỹ Mega Gangnam tại 186 Phan Chu Trinh và Hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ Mega Korea 1 tại phường Buôn Ma Thuột.

Các bị can bị khởi tố (Ảnh: Văn Chiểu)

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với những bị can còn lại.

Theo điều tra, các cơ sở trên chỉ được cấp phép thực hiện dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, không có giấy phép khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, để thu hút khách hàng, các đối tượng đăng quảng cáo trên mạng xã hội với những chương trình “trải nghiệm giá rẻ”. Khi khách đến, nhân viên không có bằng cấp y khoa, không đủ điều kiện hành nghề nhưng vẫn mặc áo blouse, tự giới thiệu là “bác sĩ”, “chuyên gia”.

Những người này sử dụng kịch bản tư vấn được chuẩn bị sẵn, đưa ra thông tin gian dối, thổi phồng tình trạng của khách hàng và hiệu quả của máy móc, công nghệ để thuyết phục, thậm chí gây sức ép buộc khách mua các gói dịch vụ có giá cao.

Đáng chú ý, nhiều kỹ thuật thẩm mỹ có tính chất xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và các dịch vụ liên quan đến sinh lý dù không được cấp phép nhưng vẫn được thực hiện trực tiếp tại các cơ sở này, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng khách hàng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tại Viện thẩm mỹ Mega Korea 1, các đối tượng đã chiếm đoạt 321 triệu đồng của 17 khách hàng. Cơ quan điều tra khởi tố 5 bị can, trong đó có Lê Thị Toan, chủ đầu tư hệ thống.

Tại Mega Gangnam, 11 khách hàng bị chiếm đoạt 436 triệu đồng; 5 bị can bị khởi tố.

Còn tại Cơ sở thẩm mỹ JK1, 19 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng; 4 bị can bị khởi tố.

Tổng số tiền bước đầu được xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tại 3 cơ sở là hơn 1 tỷ đồng.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk còn phát hiện phương thức, thủ đoạn tương tự được triển khai tại các cơ sở, chi nhánh ở Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.