Giá cước tàu tăng mạnh, nhà máy lọc dầu châu Á tìm nguồn thay thế

Tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) đang bơm dầu vào hệ thống tiếp nhận tại cảng Fujairah. Ảnh: FUJAIRAH PORT

Reuters ngày 9-10 dẫn dữ liệu của công ty môi giới tàu biển Simpson, Spence & Young trên nền tảng LSEG (Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London) cho biết, chi phí thuê tàu VLCC chở 2 triệu thùng dầu Mỹ từ Vịnh Mexico đến Trung Quốc trong tháng 11 đã lên tới 80 triệu USD trong tuần này. Mức cước tăng cao khiến tuyến vận chuyển này không còn hiệu quả về mặt kinh tế, thu hẹp cơ hội kinh doanh chênh lệch giá dầu giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cước vận chuyển dầu thô bằng tàu siêu lớn từ Vịnh Mexico của Mỹ đến châu Á đã tăng lên khoảng 40 USD/thùng, so với 8,60 USD trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi tháng 2. Mức cước này gần bằng một nửa giá dầu thô WTI kỳ hạn, làm đội chi phí đưa dầu Mỹ đến các nhà máy lọc dầu châu Á.

Trước tình hình trên, các nhà máy lọc dầu trong khu vực đang cân nhắc chuyển sang dầu Murban của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hoặc dầu Medanito của Argentina. Về chi phí, dầu Murban của UAE rẻ hơn dầu WTI của Mỹ, với mức giá giao đến châu Á thấp hơn khoảng 2 USD/thùng.

Chuyên gia phân tích cấp cao June Goh của Công ty Sparta Commodities, cho biết cước tàu VLCC từ Vịnh Mexico đến châu Á và từ Fujairah (UAE) tới Đông Á đã tăng hơn 300% từ giữa tháng 8. Theo bà June Goh, hoạt động chuyển tải dầu để ứng phó với gián đoạn tại eo biển Hormuz và lượng dầu thô từ Đại Tây Dương sang Đông Á tăng đã làm giảm số tàu sẵn có.

Các nhà cung cấp dầu Mỹ có thể phải hạ giá chào bán để duy trì sức cạnh tranh, trong khi một số doanh nghiệp chuyển sang thuê tàu nhỏ hơn. Công ty lọc dầu Cosmo Oil của Nhật Bản được cho là đã thuê tàu VLCC với giá 81 triệu USD để chở dầu Mỹ trong các ngày 19 đến 21-11. Trong khi đó, SK Energy (Hàn Quốc) và tập đoàn thương mại hàng hóa Trafigura, có trụ sở tại Singapore, không thuê được tàu với mức giá 76-77 triệu USD.