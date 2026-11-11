Gia công hàng nghìn quần áo giả mạo nhãn hiệu, chủ xưởng bị khởi tố

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vân (SN 1976, trú tại xã Bình Giang, TP Hải Phòng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được VKSND TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, ngày 18/5/2026, Đội Quản lý thị trường số 1 và số 12 phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng kiểm tra Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vân tại xã Bình Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, các công nhân đang cắt vải, in nhiệt và may thành phẩm quần áo giả mạo các nhãn hiệu Adidas, Nike và Li-Ning. Lực lượng chức năng thu giữ 2.350 sản phẩm quần áo cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định hơn 400 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Vân biết việc gia công hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi vẫn trực tiếp chỉ đạo công nhân thực hiện.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng thị trường lành mạnh.