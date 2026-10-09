Giá cổ phiếu về mệnh giá, hai Phó Tổng Giám đốc SHB đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu

Hai Phó Tổng Giám đốc SHB đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu. (Đồ hoạ: AI hỗ trợ)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) vừa công bố thêm thông tin đăng ký mua vào cổ phiếu của người nội bộ ngân hàng.

Theo đó, ông Nguyễn Huy Tài - Phó Tổng Giám đốc SHB đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận với mục đích đầu tư cá nhân. Thời gian giao dịch từ ngày 15/10 - 12/11/2026. Trước giao dịch ông sở hữu hơn 443.000 cổ phiếu, tương ứng 0,008% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Huy Tài (sinh năm 1974) có 29 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng giữ chức vụ kiêm Giám đốc Khối Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề SHB; Giám đốc Chi nhánh tại NHTMCP Bắc Á.

Ông công tác tại SHB từ năm 2007 đến nay và được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SHB kiêm Giám đốc Chi nhánh SHB Hà Nội từ tháng 2/2013 đến nay.

Trong chiều cùng ngày, một Phó Tổng Giám đốc khác của SHB là ông Đinh Ngọc Dũng cũng đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu từ ngày 15/10 - 12/11/2026. Trước giao dịch ông sở hữu hơn 1,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,031% vốn điều lệ.

Động thái diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu SHB có xu hướng giảm từ gần 19.000 đồng/cp về dưới mệnh giá, tương ứng giảm hơn 50%. Kết phiên giao dịch hôm nay (9/10), thị giá cổ phiếu SHB dừng ở mức 10.000 đồng với thanh khoản tăng mạnh lên hơn 128 triệu cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu SHB. (Nguồn: Tradingview).

Trong nửa đầu năm, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 51% kế hoạch năm. Riêng trong quý II, ngân hàng lãi trước thuế 4.436 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của SHB đạt hơn 962.600 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng tăng 7,3% với 659.611 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 9,1% lên hơn 624.300 tỷ đồng, trong đó tiền gửi không kỳ hạn chiếm khoảng 8%.

Theo công bố từ ngân hàng, tổng dư nợ cấp tín dụng cuối tháng 6 đạt 664.280 tỷ đồng, tăng 7,22% so với cuối năm 2025 và tổng huy động vốn thị trường I đạt 687.843 tỷ đồng, tăng 7%.

Đặc biệt SHB là một trong số ít ngân hàng có số dư nợ xấu giảm trong nửa đầu năm, từ 14.577 tỷ đồng cuối năm trước về 13.672 tỷ đồng, tương ứng giảm 6,2%. Qua đó đưa tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3 - nhóm 5 trên tổng cho vay khách hàng) giảm từ 2,37% về 2,07%.

Số dư nợ xấu giảm cùng với tăng trích lập dự phòng giúp cho tỷ lệ bao phủ nợ xấu của SHB tăng từ 72% lên 83% vào cuối quý II.