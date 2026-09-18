Gia cố 'lá chắn' trước triều cường

Những ngày giữa tháng 9, khi triều cường rằm tháng tám âm lịch được dự báo dâng cao, cùng với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có nguy cơ mạnh lên thành bão, công tác phòng, chống thiên tai tại xã Hậu Mỹ được đặt trong tình trạng chủ động cao.

Ngay từ đầu năm 2026, UBND xã Hậu Mỹ ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã. Khi bước vào đợt cao điểm, địa phương liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các ngành, đoàn thể và 10 ấp tăng cường trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Xã Hậu Mỹ chủ động kiểm tra, gia cố các tuyến đê bao, cống đập trước nguy cơ triều cường dâng cao. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Tinh thần xuyên suốt được lãnh đạo địa phương quán triệt: “Rõ người, rõ việc, rõ địa bàn và tuyệt đối không lơ là, chủ quan”. Với địa bàn có hệ thống thủy lợi khá lớn, toàn xã hiện có 279 km kinh mương, gồm 4 tuyến kinh cấp 1 dài 30 km, 19 tuyến kinh cấp 2 dài 70 km và 106 tuyến kinh cấp 3 dài 178 km. Hệ thống còn có 65 cống, bọng, 39 ô bao sản xuất nông nghiệp, 5 trạm bơm điện 3 pha và 9 trạm bơm 1 pha.

Trước nguy cơ triều cường dâng cao, xã Hậu Mỹ xác định phương châm “4 tại chỗ” là giải pháp trọng tâm. Đến nay, Phòng Kinh tế và Ban Quản lý các ấp thực hiện xuống 14 đập tạm, góp phần bảo vệ an toàn cho 124 ha đất lúa và cây ăn trái tại những vùng trũng thấp. Cùng với lực lượng tại chỗ, nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống triều cường cũng được địa phương tập trung. Trong năm 2025 và 2026, xã sử dụng nguồn kinh phí địa phương 15 tỷ đồng, gồm nguồn dự phòng, sự nghiệp và các nguồn liên quan để phục vụ công tác phòng, chống triều cường và hỗ trợ thiên tai. Riêng năm 2025, địa phương chi gần 4,6 tỷ đồng để chống triều cường, khắc phục, gia cố đê bao chống lũ; trong đó ngân sách 4 tỷ đồng, phần còn lại do Nhân dân đóng góp.

Trong năm 2026, nhiều công trình được triển khai nạo vét, nâng cấp, gia cố như: Kinh 500 ấp Mỹ Trung, kinh Ba Mương ấp Mỹ Trinh, đê Đường Củi, kinh 500 ấp Hậu Quới; các cống trên tuyến Cây Dông và nhiều công trình thủy lợi khác, địa phương dự kiến dành 13 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách, vốn thủy lợi phí và vốn hỗ trợ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để tiếp tục đầu tư nâng cấp, gia cố đê bao, cống, đập, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Với hơn 3.600 ha vườn cây ăn trái cùng diện tích lúa lớn, yêu cầu bảo vệ sản xuất tại Hậu Mỹ càng trở nên cấp thiết khi mưa lớn, triều cường diễn biến phức tạp. Chủ tịch UBND xã Hậu Mỹ Phạm Hùng Thái cho biết: “Địa phương xác định công tác phòng, chống thiên tai phải được triển khai chủ động, từ sớm, từ xa, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ. Xã tập trung rà soát các tuyến đê bao, cống, bọng, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; phân công lực lượng phụ trách cụ thể từng địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, tiếp tục phát huy phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động bảo vệ tài sản, diện tích sản xuất và phối hợp với chính quyền khi có tình huống thiên tai xảy ra”.

Quan điểm của địa phương là phải chủ động phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật tư ngay từ trước khi triều cường, mưa lớn xảy ra; những vị trí xung yếu phải được kiểm tra, gia cố, xử lý kịp thời, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và bảo vệ sản xuất”.

Trong điều kiện thời tiết ngày càng khó dự báo, phương châm “Phòng là chính, ứng phó kịp thời” đang được Hậu Mỹ cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực: Kiểm tra từng tuyến đê, cống, kinh; chủ động xuống đập tạm tại vùng trũng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ; tuyên truyền để người dân không chủ quan.

Từ sự chủ động của chính quyền đến ý thức của người dân, từng giải pháp đang góp phần tạo thành “tấm lá chắn” bảo vệ vùng sản xuất trước triều cường và mưa bão. Đây không chỉ là nhiệm vụ trong một mùa mưa lũ, mà còn là yêu cầu thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, giữ vững sản xuất và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.