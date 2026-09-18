Gia cố 4 hầm yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Một đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân.

Dự án nhằm bảo đảm an toàn khai thác, từng bước cải thiện kết cấu hạ tầng đường sắt, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng năng lực thông qua, tạo thuận lợi vận chuyển hành khách, hàng hóa và khai thác hiệu quả tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Phạm vi dự án bắt đầu tại khu vực hầm số 8, khoảng Km745+690 thuộc xã Chân Mây Lăng Cô, thành phố Huế và kết thúc tại cột tín hiệu phía Nam ga Hải Vân Nam, khoảng Km775+146 thuộc phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

Trong phạm vi này, dự án sẽ cải tạo, sửa chữa 4 hầm yếu gồm hầm số 8, 11, 12 và 14; xây dựng mới 1 ga, cải tạo 2 ga và gia cố mái taluy trên đoạn khoảng Km748+300 - Km766+890 nhằm hạn chế nguy cơ đá lăn, đá rơi.

Dự án thuộc nhóm B, sử dụng ngân sách trung ương, thực hiện từ năm 2027 đến 2030, dự kiến khởi công năm 2027 và cơ bản hoàn thành năm 2030. Trong đó, khoảng 1.400 tỷ đồng dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 để thực hiện, hoàn thành dự án; khoảng 121 tỷ đồng trong giai đoạn 2031-2035 để quyết toán.

Bộ Xây dựng giao Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư, tiếp thu ý kiến thẩm định, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và nghiên cứu giải pháp thiết kế, thi công nhằm giảm chi phí, rút ngắn tiến độ, nâng hiệu quả đầu tư.

Đáng chú ý, khu vực đèo Hải Vân được đánh giá là một trong những nút thắt về năng lực vận tải trên tuyến Bắc - Nam. Khu đoạn Đồng Hới - Đà Nẵng hiện có năng lực thông qua khoảng 18,6 đôi tàu/ngày đêm, trong đó bị khống chế bởi khu gian Thừa Lưu - Lăng Cô và khu vực đèo Hải Vân. Tàu qua khu vực thường phải nhường, tránh, với tổng thời gian chờ có thể lên tới 10 giờ 50 phút/ngày.

Sau cải tạo, các hầm số 8, 11, 12 và 14 dự kiến được mở rộng kích thước, qua đó nâng tải trọng đoàn tàu, cải thiện năng lực thông qua và bảo đảm an toàn khai thác.

Về hệ thống ga, dự án đề xuất xây dựng mới ga Phú Lộc tại khoảng Km748+410, dự kiến nâng năng lực thông qua khu gian Thừa Lưu - Lăng Cô từ 18,6 lên khoảng 23 đôi tàu/ngày đêm. Ga Hải Vân Bắc và Hải Vân Nam được nghiên cứu kéo dài đường ga trên 400m, bổ sung đường ga, nâng năng lực thông qua lên khoảng 21-22 đôi tàu/ngày đêm.

Khu vực này cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá lăn, đá rơi do địa hình phức tạp và thời tiết cực đoan. Riêng hoàn lưu bão Sơn Ca ngày 15-10-2022 từng gây sạt lở khoảng 20 vị trí trên đèo Hải Vân, đe dọa đường ray, đầu máy, toa xe và an toàn chạy tàu.