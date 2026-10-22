Giá chung cư phường Vĩnh Tuy biến động như thế nào sau khi có quy định về niên hạn sử dụng?

Diễn biến giá chung cư phường Vĩnh Tuy tháng 10/2026

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Tại thời điểm tháng 10/2026, khảo sát giá chung cư trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, cho thấy giá căn hộ đang được rao bán dao động từ 60-140 triệu đồng/m2, lượng chung cư rao bán khá rầm rộ.

Theo môi giới bất động sản Ngô Chí Kiên cho biết căn chung cư thiết kế 5 phòng ngủ, rộng 200m2, tại dự án Vinhomes Times City - Park Hill, phường Vĩnh Tuy, hiện đang được rao bán với giá 27 tỷ đồng, tương đương 135 triệu đồng/m2.

Môi giới bất động sản Vưowng Linh cho biết căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 84m2 tại dự án chung cư Green Pearl 378 Minh Khai, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, hiện đang được rao bán với giá 7,3 tỷ đồng, tương đương 86,9 triệu đồng/m2.

Tại dự án chung cư 122 Vĩnh Tuy, đường Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, một căn hộ thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 70m2 hiện đang được rao bán với giá 5,9 tỷ đồng, tương đương 84,19 triệu đồng/m2, môi giới Nguyễn Thị Nguyên cho biết.

Như vậy tại thời điểm tháng 10/2026, giá chung cư trên địa bàn phường Vĩnh Tuy vẫn duy trì ở mức giá cao. Nửa cuối năm 2026, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chững lại về giá. Theo bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam đánh giá: "Thị trường bất động sản Việt Nam trong sáu tháng cuối năm 2026 khó có thể kỳ vọng vào một sự bùng nổ của thị trường. Tuy nhiên, đây sẽ là giai đoạn rất quan trọng, khi thị trường bước vào quá trình tái cân bằng rõ nét hơn".

Quy định niên hạn sử dụng có ảnh hưởng đến giá chung cư

Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, chung cư có thời hạn sử dụng căn cứ vào niên hạn thiết kế của công trình. Tuy nhiên, hết niên hạn thiết kế không có nghĩa là người dân mất quyền sở hữu căn hộ.

Thông thường, niên hạn thiết kế của chung cư dao động từ 50 đến 100 năm, tùy theo cấp công trình và hồ sơ thiết kế. Đây là căn cứ để cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ an toàn của tòa nhà. Trong khi đó, quyền sở hữu căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài không tự động chấm dứt chỉ vì công trình đã hết tuổi thọ thiết kế.

Nếu kết quả kiểm định cho thấy tòa nhà vẫn bảo đảm an toàn, cư dân có thể tiếp tục sinh sống mà không phải nộp thêm tiền chỉ vì chung cư đã hết niên hạn thiết kế. Ngược lại, nếu công trình xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm hoặc hư hỏng nặng, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu phá dỡ để xây dựng lại. Khi đó, chủ sở hữu căn hộ sẽ tham gia đóng góp kinh phí xây dựng mới hoặc được bồi thường theo quy định.

Những định hướng mới về niên hạn sử dụng chung cư đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, Nghị quyết 21 góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho toàn bộ vòng đời công trình. Việc nhìn nhận quyền sở hữu chung cư gắn với niên hạn sử dụng công trình được kỳ vọng sẽ giúp người mua nhà hiểu đúng hơn về giá trị thực của nơi ở, thay vì chỉ chạy theo tâm lý đám đông.