Giá chung cư phường Kiến Hưng biến động sau khi có quy định về niên hạn sử dụng

Giá chung cư có chịu ảnh hưởng từ quy định niên hạn sử dụng?

Sau khi những quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư được ban hành, cũng đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, Nghị quyết 21 ngày càng hoàn thiện hành lang pháp lý cho toàn bộ vòng đời công trình, việc sở hữu chung cư theo niên hạn sẽ trở thành một xu hướng văn minh, giúp người mua nhìn nhận đúng giá trị thực của không gian sống thay vì chỉ chạy theo tâm lý đám đông.

Tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV định hướng quan điểm và các giải pháp trọng tâm về việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan là quy định về niên hạn sử dụng của các dự án chung cư.

Theo đó, chung cư có thời hạn sử dụng theo niên hạn thiết kế của công trình, nhưng việc hết niên hạn không đồng nghĩa với việc người dân tự động mất quyền sở hữu căn hộ.

Niên hạn chung cư thường từ 50 đến 100 năm tùy cấp công trình theo hồ sơ thiết kế được coi là mốc để cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và độ an toàn. Quyền sở hữu căn hộ gắn liền với đất ổn định lâu dài và không tự động chấm dứt chỉ vì tòa nhà hết tuổi thọ thiết kế.

Nếu kết quả kiểm định cho thấy tòa nhà vẫn an toàn, cư dân được tiếp tục sinh sống mà không phải nộp thêm tiền. Còn nếu tòa nhà xuống cấp, nguy hiểm hoặc hư hỏng nặng, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu phá dỡ để xây dựng lại. Lúc này, chủ sở hữu căn hộ tham gia góp kinh phí xây dựng mới hoặc nhận bồi thường theo quy định.

Diễn biến giá chung cư phường Kiến Hưng tháng 10/2026

Theo đánh giá của bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) thị trường bất động sản Việt Nam trong sáu tháng cuối năm 2026 khó có thể kỳ vọng vào một sự bùng nổ của thị trường. Tuy nhiên, đây sẽ là giai đoạn rất quan trọng, khi thị trường bước vào quá trình tái cân bằng rõ nét hơn.

Khảo sát tại thời điểm tháng 10/2026, sau khi có quy định về niên hạn sử dụng chung cư, giá chung cư trên địa bàn phường Kiến Hưng đang có xu hướng giảm nhẹ, lượng thông tin rao bán cũng không quá sôi nổi so với giai đoạn trước, giá bán dao động phổ biến từ 40-80 triệu đồng/m2. Theo môi giới bất động sản Trần Đình Đạt cho biết căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 102,7m2, tại dự án Hyundai Hillstate, đường Tô Hiệu, phường Kiến Hưng, hiện đang được rao bán với giá 6,6 tỷ đồng, tương đương 64,26 triệu đồng/m2.

Theo môi giới Vũ Huyền Thương, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 78 m2 tại dự án Sails Tower, đường Cầu Bươu, phường Kiến Hưng hiện đang được rao bán với giá 3,3 tỷ đồng, tương đương 42,31 triệu đồng/m2.

Tại dự án La Casta Văn Phú, đường Lê Trọng Tấn, phường Kiến Hưng, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 84m2 hiện đang được rao bán với giá 6,2 tỷ đồng, tương đương 73,81 triệu đồng/m2, môi giới Phạm Thị Dịu cho biết.

Hiện nay, phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La thuộc quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.