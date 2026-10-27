Giá chung cư hạ nhiệt, người dân có nên mua nhà thời điểm này?

Giá giảm nhưng mặt bằng vẫn cao

Sau thời gian tăng mạnh, thị trường chung cư tại Hà Nội và TP.HCM bắt đầu ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt. Diễn biến này mở ra thêm cơ hội cho người có nhu cầu mua nhà ở thực, nhưng cũng đặt ra câu hỏi nên mua ngay hay tiếp tục chờ giá điều chỉnh.

Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý III/2026 của Savills Việt Nam, giá chào bán căn hộ sơ cấp trung bình đạt khoảng 107 triệu đồng/m², giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2025. Lượng căn hộ bán được giảm 26% so với quý trước và 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung mới giảm tương ứng 42% và 51%.

Giá chung cư tại Hà Nội, TPHCM ghi nhận mức giảm trong quý III/2026. (Ảnh: MH)

Tại TP.HCM, bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn, cho biết giá rao bán chung cư trong quý III/2026 giảm khoảng 1-3%, trong khi mức giảm tại Hà Nội khoảng 5%.

Dù có sự điều chỉnh, giá chung cư tại TP.HCM vẫn cao hơn đáng kể so với đầu năm 2024. Theo bà Ngọc Ánh, giá trung bình hiện vào khoảng 69 triệu đồng/m², tăng khoảng 44% so với mức 48 triệu đồng/m² trong quý I/2024.

Những số liệu này cho thấy giá nhà đang có sự điều chỉnh, nhưng chưa đồng nghĩa căn hộ đã trở nên dễ mua hơn với phần đông người dân. Mức giảm giá rao bán cũng không nhất thiết phản ánh đầy đủ biến động của giá giao dịch thực tế. Mỗi dự án có thể ghi nhận diễn biến khác nhau tùy vị trí, chất lượng công trình, pháp lý, tiến độ bàn giao và chính sách bán hàng.

Nguồn cung mới tại các khu vực ở TP.HCM cũng có sự chênh lệch đáng kể về giá. Theo dữ liệu Batdongsan.com.vn, trong quý III/2026, các dự án mở bán tại khu Đông TP.HCM có giá khoảng 83-124 triệu đồng/m², khu Tây khoảng 69-95 triệu đồng/m². Trong khi đó, các dự án tại khu vực Bình Dương cũ có giá khoảng 43-63 triệu đồng/m².

Mặt bằng giá khác biệt tạo thêm lựa chọn cho người mua, song giá bán không nên là tiêu chí duy nhất. Một căn hộ có giá thấp hơn nhưng nằm xa nơi làm việc, thiếu tiện ích thiết yếu hoặc phát sinh nhiều chi phí đi lại chưa chắc đã là lựa chọn tiết kiệm về lâu dài.

Mua nhà hay tiếp tục chờ giá?

Theo các chuyên gia tài chính, việc có nên mua nhà thời điểm này phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của từng gia đình. Với người có nhu cầu ở thực, nguồn tiền tích lũy ổn định và đã tìm được căn hộ phù hợp, giai đoạn thị trường điều chỉnh có thể tạo thêm cơ hội thương lượng giá. Ngược lại, nếu phải vay phần lớn giá trị căn hộ, người mua cần cân nhắc kỹ áp lực trả nợ trong dài hạn.

Trước khi xuống tiền, người mua nên tính toán tổng chi phí, bao gồm tiền trả trước, gốc và lãi vay, phí quản lý, gửi xe, bảo trì và hoàn thiện nội thất. Đồng thời, cần khảo sát giá các căn hộ tương đồng trong cùng khu vực, tìm hiểu giá giao dịch thực tế nếu có và so sánh chính sách bán hàng giữa các dự án.

Đặc biệt, không nên chỉ dựa vào mức giảm giá hoặc các chương trình chiết khấu để quyết định. Người mua cần kiểm tra hồ sơ pháp lý, tiến độ xây dựng, điều kiện bàn giao và các điều khoản hợp đồng. Với căn hộ đã hoàn thiện, cần tìm hiểu tình trạng cấp giấy chứng nhận, chất lượng công trình và những tranh chấp liên quan nếu có.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), áp lực giảm giá có thể tập trung vào nhóm sản phẩm mang tính đầu cơ, nhất là các dự án chưa hình thành cộng đồng dân cư hoặc chưa có khả năng khai thác.

Trong bối cảnh giá chung cư hạ nhiệt nhưng vẫn cao tại nhiều khu vực, người dân không nhất thiết phải vội vàng xuống tiền. Nếu tài chính chưa sẵn sàng, tiếp tục tích lũy và tìm kiếm phương án phù hợp có thể là lựa chọn an toàn hơn.

Ngược lại, khi đã có đủ nguồn lực và tìm được căn hộ đáp ứng nhu cầu, pháp lý rõ ràng, người mua có thể cân nhắc thương lượng để có mức giá tốt, thay vì cố chờ thời điểm giá thấp nhất.