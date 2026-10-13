Giá chung cư giảm, thanh khoản vẫn gặp khó

Thị trường chung cư và đất nền thứ cấp có xu hướng giảm. Ảnh minh họa: Vietnamnet

Giá chung cư "hạ nhiệt" nhưng vẫn ở mức cao

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện chính sách trong 9 tháng năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới được tổ chức vào ngày 13/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết cả nước hiện có 2.221 dự án nhà ở thương mại, đất nền và bất động sản du lịch đang triển khai, với tổng quy mô vốn khoảng 6,87 triệu tỷ đồng.

Trong đó, 1.850 dự án đang xây dựng, quy mô 775.992 căn, lô, nền; 76 dự án đã hoàn thành với 29.455 căn, lô, nền.

Giá chung cư và đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm so với quý 2/2026 nhưng vẫn ở mức cao tại các đô thị lớn. Chi phí đầu tư xây dựng, chi phí vốn gia tăng, thanh khoản còn thấp, giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi.

Dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt khoảng 2,594 triệu tỷ đồng, tăng 1,7% so với ngày 31/7/2026.

Trong quý 3, tính đến ngày 18/9, các doanh nghiệp bất động sản phát hành khoảng 36.950 tỷ đồng trái phiếu.

Bộ Xây dựng cho biết việc tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp và người mua nhà còn khó khăn; chi phí vốn tăng làm ảnh hưởng đến sức mua, khả năng hấp thụ và thanh khoản của thị trường.

Theo báo cáo của 27/34 địa phương, lượng bất động sản tồn kho tại các dự án trong quý 3 khoảng 51.950 căn, nền, tăng so với quý 2. Cả nước vẫn còn khoảng 5.012 dự án gặp khó khăn, vướng mắc cần xử lý.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Về phát triển nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án đang triển khai, quy mô 910.933 căn, tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng. Số dự án đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 91% chỉ tiêu của Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Trong 9 tháng, cả nước có 170 dự án hoàn thành với quy mô 46.962 căn và 128 dự án khởi công, quy mô 183.293 căn. Có 21 địa phương có khả năng hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, trong khi 6 địa phương khó có khả năng hoàn thành, gồm Hà Nội, Huế, Cần Thơ, Thái Nguyên, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đối với nhà ở cho thuê, các địa phương đăng ký hoàn thành 17.176 căn trong năm 2026. Đến hết quý 3, cả nước hoàn thành 8.314 căn, đạt 48% kế hoạch. Bộ Xây dựng ước tính cả năm có thể hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% chỉ tiêu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, đưa các dự án đã được xử lý vướng mắc vào vận hành, tăng nguồn cung; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030, tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua và theo dõi sát thị trường để kiểm soát tín dụng, phòng ngừa rủi ro.