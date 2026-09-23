Giá chung cư điều chỉnh mạnh, có nên xuống tiền sớm?

Thời gian qua, mức giá từ 95 triệu đồng/m² của Astor 1, tòa căn hộ thương mại thuộc ô đất IA25, khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), đang thu hút sự quan tâm. Với căn hai phòng ngủ diện tích khoảng 69-73 m², giá khoảng 6,6-6,9 tỷ đồng, tùy diện tích và vị trí, mức này đã bao gồm VAT và phí bảo trì, áp dụng với khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ.

"Cuộc chơi" của sản phẩm mới

Nếu xét khả năng chi trả, 95 triệu đồng/m² vẫn rất cao. Nhưng trong bối cảnh nhiều dự án cao cấp tại Tây Hồ Tây có giá trên 100 triệu đồng/m², thậm chí vượt 200 triệu đồng/m², mức giá của Astor 1 lại đáng chú ý.

Những mức giá thực tế cho thấy thị trường căn hộ Hà Nội không còn là một mặt bằng đồng nhất. Sự khác biệt giữa dự án mới và dự án mở bán trước tạo thêm dư địa để người mua so sánh, lựa chọn và thương lượng.

Áp lực cạnh tranh của nhóm dự án mới xuất hiện lúc thanh khoản bất động sản có dấu hiệu chậm lại. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, quý II/2026, cả nước có trên 100.005 giao dịch bất động sản thành công, bằng 71,5% quý I và 63,7% so với cùng kỳ năm 2025. Khi tốc độ giao dịch giảm, dòng tiền và hàng tồn kho trở thành bài toán đáng chú ý hơn với doanh nghiệp.

Trong hoàn cảnh đó, chiết khấu, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ tiền thuê nhà, tặng nội thất, miễn phí dịch vụ hoặc kéo dài thời gian thanh toán trở thành những công cụ phổ biến. Tuy nhiên, ưu đãi nhiều hơn không đồng nghĩa mặt bằng giá đã giảm tương ứng. Cuộc cạnh tranh đang chuyển từ giá niêm yết sang giá trị giao dịch thực tế.

Giá chung cư đang điều chỉnh, mở ra cơ hội cho người mua nhà.

Trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi hoàn toàn, tín dụng tiếp tục được sử dụng như công cụ hỗ trợ thị trường. Vietcombank triển khai gói tín dụng 20.000 tỷ đồng cho khách hàng mua nhà tại các dự án đủ điều kiện, với lãi suất có thể thấp hơn tối đa 1 điểm phần trăm/năm so với lãi suất cho vay bất động sản thông thường. Thời hạn vay tối đa 35 năm, tỷ lệ cho vay có thể lên tới 100% giá trị căn nhà, tùy hồ sơ.

TPBank cũng có chính sách ưu đãi đối với khoản vay mua bất động sản và vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, trong đó một số khoản vay được giảm biên độ lãi suất tối đa 1,2 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, với khoản vay kéo dài 20-35 năm, người mua không nên chỉ nhìn lãi suất ưu đãi ban đầu. Thời gian cố định lãi suất, mức lãi suất sau ưu đãi và tổng chi phí vốn mới quyết định sức chịu đựng của dòng tiền dài hạn.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, cho biết giá chung cư tại Hà Nội và TP.HCM đã điều chỉnh khoảng 2-6%, nhưng mức độ quan tâm vẫn tương đối ổn định. Những sản phẩm có pháp lý rõ ràng và khả năng tạo dòng tiền vẫn duy trì sức hút.

Theo ông Quốc Anh, khoảng 70-80% giao dịch bất động sản hiện sử dụng vốn vay, trong khi lãi suất ở một số trường hợp đã tăng từ khoảng 6,5-7% lên 12-13%, thậm chí cao hơn.

Xuống tiền sớm hay chờ thêm?

Những diễn biến thực tế trên cho thấy, câu hỏi “đã đến lúc mua nhà hay chưa” không thể trả lời bằng một mốc giảm giá chung cho toàn thị trường. Với người mua để ở, có thu nhập ổn định, vốn tự có tương đối lớn và tìm được sản phẩm pháp lý rõ ràng, giai đoạn hiện nay có thể mở ra cơ hội lựa chọn và thương lượng tốt hơn.

Ngược lại, với người phải vay tỷ lệ cao, dòng tiền hàng tháng hạn chế hoặc mua với kỳ vọng lướt sóng, rủi ro vẫn đáng kể. Một mức giá giảm trên bảng hàng không đủ để biến thương vụ thành quyết định an toàn. Khả năng trả nợ, biến động lãi suất sau ưu đãi và chi phí phát sinh cần được đặt trước kỳ vọng tăng giá.

Ba biến số ngày càng quan trọng gồm giá thực tế sau toàn bộ ưu đãi, chất lượng pháp lý và chi phí vốn trong suốt thời gian sở hữu. Đây là những tiêu chí giúp phân biệt mức giá thực sự cạnh tranh với mức giá chỉ hấp dẫn trên bảng niêm yết.

Người mua cần quy đổi ưu đãi thành chi phí thực tế, tính dòng tiền theo kịch bản lãi suất sau ưu đãi và xem xét khả năng nắm giữ dài hạn thay vì chỉ nhìn giá mở bán.

Cùng một mức giá, cấu trúc thanh toán khác nhau có thể tạo ra chi phí sở hữu rất khác nhau. Người mua cần nhìn vào giá sau chiết khấu, vốn trả trước, phần vay ngân hàng và các khoản phí sử dụng. Đặt những con số này cạnh nhau, quyết định mua mới phản ánh sức chịu đựng tài chính của gia đình.

Sau giai đoạn tăng nóng, cán cân giữa bên bán và bên mua tại thị trường căn hộ Hà Nội đang có dấu hiệu thay đổi. Nguồn cung mới với mức giá và chính sách cạnh tranh hơn buộc dự án mở bán trước phải đưa ra nhiều giá trị hơn nếu muốn duy trì mặt bằng giá.

Cuộc cạnh tranh không nhất thiết diễn ra bằng một đợt giảm giá niêm yết trên diện rộng; nó có thể nằm trong chiết khấu, tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất, miễn phí dịch vụ hoặc những giá trị gia tăng mà khách hàng thực sự nhận được.

Với thị trường, đây là dấu hiệu cho thấy việc bán căn hộ ngày càng phụ thuộc vào giá trị thực thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá. Với người mua, khi có nhiều sản phẩm và chính sách để đối chiếu, bài toán không phải tìm căn hộ rẻ nhất, mà là xác định tổng chi phí phải trả và giá trị nhận được trong cả vòng đời khoản đầu tư.