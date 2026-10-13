Giá chung cư, đất nền có xu hướng giảm

Báo cáo tại phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sáng 13/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, cả nước có 2.221 dự án bất động sản được thống kê với tổng quy mô vốn đầu tư khoảng 6,87 triệu tỷ đồng. Trong quý 3/2026, cả nước ghi nhận khoảng 92.004 giao dịch bất động sản thành công, bằng 92% so với quý trước.

Giá chung cư, đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm so với quý 2/2026, song vẫn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn. Thanh khoản thị trường còn thấp, giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi.

(Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của 27/34 địa phương, lượng bất động sản tồn kho trong quý 3/2026 vào khoảng 51.950 căn, lô/nền, có xu hướng tăng so với quý trước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh lưu ý, đây mới là lượng bất động sản tồn kho do các chủ đầu tư báo cáo. Ngoài ra, còn có khối lượng vốn đầu tư dở dang lớn tại các dự án, trong khi hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng gặp nhiều khó khăn.

Về phát triển nhà ở xã hội, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án với quy mô 910.933 căn đã hoàn thành, đang triển khai hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương đương khoảng 91% mục tiêu Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Trong đó, 363 dự án đã hoàn thành với 216.626 căn; 293 dự án đang triển khai xây dựng với 363.065 căn; 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với 331.242 căn.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành 46.962 căn nhà ở xã hội.

Đối với nhà ở cho thuê, đến hết quý 3/2026, cả nước hoàn thành 8.314 căn, đạt 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến cả năm 2026 có thể hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% kế hoạch.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2026 đến nay, cả nước đã khởi công 29 dự án với quy mô 85.594 căn, trong đó có 33.886 căn nhà ở cho thuê, chiếm khoảng 40%.