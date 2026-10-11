Giả chữ ký giám đốc, nữ kế toán chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Lý, nguyên kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, ngày 30/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận nguồn tin tố giác liên quan đến bà Đặng Thị Lý (sinh năm 1981, thường trú tại phường Lào Cai), viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát, trước đây giữ vị trí kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ ngày 23/2/2018 đến ngày 12/10/2023, bà Lý lập 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả, đồng thời giả mạo chữ ký của giám đốc ban quản lý dự án trên các giấy tờ này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đặng Thị Lý. (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, những hồ sơ trên được sử dụng để làm thủ tục rút tiền bảo hành của các công trình, dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát làm chủ đầu tư, trái quy định. Từ đó, bà Lý bị xác định đã chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả xác minh cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Lý về tội Tham ô tài sản, theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở của bà Lý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của bà Lý cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý.