Nhu cầu tìm kiếm việc làm tại các cơ quan, tổ chức uy tín đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Bằng cách sử dụng danh nghĩa những đơn vị có thật, làm giả thông báo và dựng lên quy trình ứng tuyển, các đối tượng từng bước tạo lòng tin, hướng người tìm việc đến những yêu cầu bất thường.

Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phát đi cảnh báo về tình trạng một số trang mạng xã hội giả danh đơn vị này để đăng thông tin tuyển dụng, lôi kéo người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân và thực hiện giao dịch chuyển tiền. Vụ việc cho thấy thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng không chỉ dừng ở những lời mời gọi thiếu căn cứ mà còn được xây dựng với nhiều chi tiết nhằm đánh lừa người ứng tuyển.

Thông báo tuyển dụng giả mạo ĐHQGHN được làm giả con dấu, chữ ký và thông tin tuyển dụng nhằm tạo lòng tin, dụ người tìm việc cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền. Ảnh: ĐHQGHN

Mạo danh thương hiệu, dựng văn bản tuyển dụng để tạo lòng tin

Theo cảnh báo được ĐHQGHN đăng tải ngày 27/11/2026, một số trang mạng xã hội sử dụng tên gọi như “VNU – Tuyển dụng”, “ĐHQGHN - Talent”, đồng thời lấy logo và hình ảnh của trường để đăng tải thông tin tuyển người.

Đáng chú ý, các đối tượng còn làm giả văn bản mang danh nghĩa ĐHQGHN, thông báo đợt tuyển dụng tháng 11/2026. Văn bản được tạo dựng với nội dung, con dấu và chữ ký giả mạo, khiến người tìm việc có thể nhầm tưởng đây là thông báo chính thức.

Các vị trí được đưa ra gồm trợ giảng, giảng viên, chuyên viên... cùng những lời mời gọi hấp dẫn. Việc lựa chọn các vị trí gắn với hoạt động thực tế của trường đại học giúp nội dung giả mạo có vẻ hợp lý hơn. Người đang có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường giáo dục, có thể dễ dàng bị thu hút.

Không chỉ sử dụng hình ảnh và văn bản giả, các đối tượng còn dùng tên miền, địa chỉ email và tài khoản mạng xã hội không chính thống để tiếp cận ứng viên. Nhiều hình thức liên lạc cùng mang danh nghĩa một tổ chức khiến người nhận khó nhận biết nếu chỉ nhìn vào tên gọi hoặc hình thức trình bày.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn ứng viên thực hiện những “nhiệm vụ thử việc”, yêu cầu chuyển tiền tạm ứng hoặc nộp phí tuyển dụng dưới nhiều hình thức. Đây là dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác. Người tìm việc có thể cho rằng những khoản tiền này là một phần của quy trình ứng tuyển, từ đó làm theo hướng dẫn mà không kiểm chứng.

Thực tế, ĐHQGHN khẳng định không thu phí và không yêu cầu ứng viên chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình tuyển dụng. Vì vậy, mọi yêu cầu giao dịch tài chính nhân danh nhà trường đều cần được xác minh qua kênh chính thức.

Nguy cơ mất tài sản và lộ lọt thông tin cá nhân

Bên cạnh nguy cơ bị chiếm đoạt tiền, hình thức lừa đảo này còn đặt ra vấn đề an toàn dữ liệu cá nhân. Trong quá trình ứng tuyển, người tìm việc thường cung cấp hồ sơ, giấy tờ tùy thân, số điện thoại và các thông tin phục vụ xác minh nhân thân. Khi gửi những dữ liệu này cho tài khoản không rõ nguồn gốc, họ có thể vô tình để lộ thông tin cho đối tượng xấu.

Các dữ liệu thu thập được có nguy cơ bị lợi dụng để giả mạo danh tính hoặc tiếp tục phục vụ những hành vi lừa đảo khác. Do đó, người dùng không nên chỉ quan tâm đến việc có phải nộp tiền hay không, mà cần kiểm tra cả tính xác thực của đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

Ảnh minh họa

Để bảo vệ quyền lợi ứng viên, ĐHQGHN cho biết thông tin tuyển dụng chính thức được đăng tải tại chuyên mục Tuyển dụng trên website và các fanpage chính thức đã được xác minh của trường cùng các đơn vị trực thuộc. Người có nhu cầu ứng tuyển có thể chủ động đối chiếu thông tin tại địa chỉ: vnu.edu.vn/can-bo/tuyen-dung/vi-tri-tuyen-dung.

Trước khi gửi hồ sơ, người tìm việc cần kiểm tra nguồn đăng tải, tên miền và thông tin liên hệ của đơn vị tuyển dụng. Không cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng cho các trang hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, nộp phí hay thực hiện giao dịch tài chính theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ tuyển dụng.

Người dùng cũng cần tránh truy cập đường link lạ, tải tệp hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc được gửi kèm thông báo tuyển người. Khi phát hiện trang hoặc tài khoản có dấu hiệu giả mạo, cần thông báo cho ĐHQGHN và cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

Từ cảnh báo của ĐHQGHN, có thể thấy việc sử dụng thương hiệu của các tổ chức uy tín đang tạo ra những cái bẫy khó nhận diện nếu người dùng thiếu thói quen kiểm chứng. Một văn bản có logo, con dấu hay chữ ký chưa đủ bảo đảm tính xác thực. Trong môi trường số, xác minh nguồn thông tin trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc thực hiện giao dịch là bước quan trọng để phòng tránh lừa đảo tuyển dụng.