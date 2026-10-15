Giá chip nhớ tăng mạnh, iPhone tại Việt Nam đời mới và đời cũ cùng đắt lên

Sau khi giới thiệu thế hệ iPhone mới, Apple điều chỉnh giá các mẫu iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 và iPhone Air tại Việt Nam.

Giá chip nhớ tăng cao, iPhone đời mới chịu áp lực chi phí

Nhu cầu chip nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần làm gia tăng sức ép lên nguồn cung và giá linh kiện điện tử. Diễn biến này ảnh hưởng đến các nhà sản xuất thiết bị tiêu dùng, trong đó có thị trường điện thoại thông minh.

Theo hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, giá hợp đồng DRAM thông thường trong quý IV/2026 được dự báo tăng 10-15% so với quý trước, trong khi NAND Flash có thể tăng 15-20%.

TrendForce cho biết các nhà cung cấp đang ưu tiên năng lực sản xuất tiên tiến cho bộ nhớ máy chủ hiệu năng cao, khiến nguồn cung trên thị trường tiếp tục thiếu hụt. Chi phí bộ nhớ di động cũng chịu sức ép khi các nhà sản xuất chuyển một phần năng lực sang những sản phẩm phục vụ ứng dụng AI.

Áp lực chi phí đã được phản ánh trong diễn biến giá sản phẩm của Apple. Theo bảng giá niêm yết, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm tại Mỹ là 1.199 USD, còn iPhone 18 Pro Max là 1.299 USD, cao hơn 100 USD so với giá khởi điểm của các mẫu tương ứng thuộc thế hệ trước.

Nikkei Asia cho biết Apple đã yêu cầu một số nhà cung cấp giảm sản lượng linh kiện dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, trong khi chi phí chip nhớ tăng và giá bán cao hơn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu.

Trước đó, vào tháng 6, Apple từng tăng giá iPad và MacBook với lý do không thể tiếp tục hấp thụ toàn bộ chi phí bộ nhớ và chip lưu trữ đang tăng do sự mở rộng của hạ tầng trung tâm dữ liệu AI.

Những diễn biến này cho thấy giá bộ nhớ đang trở thành một yếu tố đáng chú ý trong bài toán chi phí của ngành điện tử tiêu dùng. Dù vậy, quyết định điều chỉnh giá thiết bị của Apple không chỉ dành riêng chi phí chip nhớ mà còn phụ thuộc cấu hình, chiến lược sản phẩm và điều kiện từng thị trường.

Tại Việt Nam, Apple tăng giá cả iPhone đời mới lẫn đời cũ

Tại Việt Nam, diễn biến đáng chú ý là Apple không chỉ đưa các mẫu iPhone thế hệ mới ra thị trường với giá khởi điểm cao hơn tại Mỹ, mà còn tăng giá niêm yết một số dòng máy đời cũ đang được phân phối trên Apple Store trực tuyến.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, sau khi giới thiệu thế hệ iPhone mới, Apple điều chỉnh giá các mẫu iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 và iPhone Air tại Việt Nam. Trong đó, iPhone 17 và iPhone 17e tăng 4 triệu đồng ở các phiên bản được khảo sát; iPhone Air tăng 3 triệu đồng đối với bản 256 GB và 512 GB, trong khi bản 1 TB tăng tới 9,5 triệu đồng.

Cụ thể, iPhone 17 bản 256 GB được điều chỉnh từ 24,999 triệu đồng lên 28,999 triệu đồng; bản 512 GB tăng từ 31,499 triệu đồng lên 35,499 triệu đồng. iPhone 17e bản 256 GB tăng từ 17,999 triệu đồng lên 21,999 triệu đồng.

Mức tăng lớn nhất thuộc về iPhone Air bản 1 TB, từ 44,999 triệu đồng lên 54,499 triệu đồng. Đáng chú ý, iPhone 16 bản 128 GB cũng được điều chỉnh lên 24,999 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc tăng giá niêm yết không đồng nghĩa người mua phải trả thêm đúng số tiền tương ứng tại mọi đại lý. Tại thời điểm Apple cập nhật giá, một số nhà bán lẻ vẫn giữ giá bán thực tế thấp hơn mức niêm yết của hãng. Vì vậy, mức giá người tiêu dùng phải trả còn phụ thuộc chính sách bán hàng, khuyến mại và lượng hàng tồn kho của từng hệ thống.

Diễn biến tăng giá cho thấy thị trường iPhone tại Việt Nam đang chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có biến động chi phí linh kiện và chính sách giá của Apple.

Với người tiêu dùng, việc so sánh giá niêm yết với giá bán thực tế tại các đại lý sẽ giúp lựa chọn thời điểm mua phù hợp, nhất là khi khoảng cách giá giữa các thế hệ iPhone có thể thay đổi sau mỗi đợt điều chỉnh.

Nguồn: Tổng hợp