Giá chào PPA điện mặt trời Bắc Mỹ tăng 4,9% trong quý III

Báo cáo chỉ số giá hợp đồng mua bán điện (PPA) Bắc Mỹ do LevelTen Energy công bố ngày 20/10 cho thấy chỉ số giá chào điện mặt trời P25 thuộc Continental Index tăng 4,9% so với quý trước. Ngược lại, chỉ số tương ứng của điện gió giảm nhẹ 0,1%.

LevelTen đồng thời giới thiệu chỉ tiêu Core-Markets P25, ghi nhận 64,23 USD/MWh đối với điện mặt trời và 68,27 USD/MWh đối với điện gió. Đây là các giá trị của chỉ số mới, không phải mức giá cuối kỳ của Continental Index. Do đó, không thể dùng mức tăng 4,9% để suy ngược giá quý trước từ con số 64,23 USD/MWh.

Thuế nhập khẩu đẩy giá chào điện mặt trời đi lên

Các dự án điện mặt trời tại Bắc Mỹ đang chịu sức ép chi phí từ chính sách thuế nhập khẩu thiết bị, ảnh hưởng đến giá chào hợp đồng mua bán điện. Nguồn: Energy Insyte.

Theo LevelTen, yếu tố tác động nổi bật trong quý III là các biện pháp thuế nhập khẩu Mỹ công bố đầu tháng 8, liên quan nhiều khâu của chuỗi cung ứng điện mặt trời, từ polysilicon, phiến silicon đến tế bào và mô-đun quang điện.

LevelTen dẫn phân tích cho rằng việc kết hợp thuế 15% với cơ chế giá nhập khẩu tối thiểu có thể khiến giá mô-đun nhập khẩu tăng hơn 40%. Dù doanh nghiệp cho biết các biện pháp có hiệu lực từ tháng 12, nhà phát triển dự án đã bắt đầu tính đến chi phí gia tăng trong báo giá PPA.

Đối với điện gió, chỉ số Continental Index giảm 0,1% dù giá chào tăng tại phần lớn thị trường. Theo LevelTen, mức giảm tại thị trường ERCOT ở Texas đã bù lại biến động nơi khác, do thị trường này chiếm tỷ trọng báo giá lớn trong mẫu khảo sát.

Một số dự án điện gió Mỹ còn đình trệ do vướng cấp phép liên quan đến hàng không và quốc phòng, theo LevelTen.

Không nhầm giá chào với giá hợp đồng đã ký

Các chỉ số LevelTen được xây dựng từ giá chào của chủ đầu tư dự án trên nền tảng LevelTen Energy Marketplace, không phải giá bình quân của những PPA đã ký trên toàn thị trường.

Theo phần giới thiệu phương pháp, dữ liệu quý III phản ánh 206 báo giá từ 166 dự án tại sáu thị trường điện của Mỹ và Canada, cập nhật trong 90 ngày trước 15/9/2026. Chỉ số P25 gắn với phân vị giá thứ 25 của mẫu, thay vì giá trung bình.

Các báo giá được đưa vào bộ chỉ số có thời hạn hợp đồng từ 10 đến 19 năm, bao gồm chứng chỉ năng lượng tái tạo và giả định thanh toán tài chính tại trung tâm giao dịch điện khu vực. Cấu trúc này ảnh hưởng trực tiếp đến mức giá được thống kê.

Không nên ghép biến động Continental Index với giá trị Core-Markets P25 thành cùng chuỗi so sánh. Mẫu trên nền tảng cũng không đại diện toàn bộ thị trường.

Giá chào hợp đồng mua bán điện mặt trời tại Bắc Mỹ tăng 4,9% trong quý III/2026, theo chỉ số Continental Index của LevelTen Energy. Nguồn: GOLDBECK SOLAR North America.

Gợi mở xây dựng dữ liệu tham chiếu cho DPPA Việt Nam

Tại Việt Nam, cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn được quy định tại Nghị định 57/2025/NĐ-CP, sau đó sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 243/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 26/6/2026.

Trong quá trình triển khai cơ chế DPPA, thông tin giá tham chiếu minh bạch có thể giúp doanh nghiệp đánh giá phương án mua điện xanh. Từ cách LevelTen công bố dữ liệu, việc xây dựng bộ chỉ số tại Việt Nam cần phân biệt giá chào ban đầu, giá thực tế trong hợp đồng đã ký và xu hướng giá theo thời gian.

Bên cạnh đó, cần làm rõ công nghệ phát điện, địa bàn, thời hạn hợp đồng, thời điểm dự kiến vận hành, phương thức thanh toán và việc giá đã bao gồm chứng chỉ năng lượng tái tạo hay chưa.

Vì khác biệt về cấu trúc hợp đồng và cơ chế thị trường, mức 64,23 USD/MWh của điện mặt trời hay 68,27 USD/MWh của điện gió tại Bắc Mỹ chỉ mang tính tham khảo, không thể coi là mức giá chuẩn để đàm phán DPPA ở Việt Nam.