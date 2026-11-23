Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine/Kyiv Post

Đà tăng giá này đang gây sức ép lên hoạt động sản xuất drone tại Ukraine, trong bối cảnh các nhà sản xuất nước này phải cạnh tranh gay gắt với Nga để bảo đảm nguồn cung từ Trung Quốc.

Trong hai năm qua, UAV điều khiển bằng những cuộn cáp quang mỏng như sợi tóc thay vì tín hiệu vô tuyến ngày càng được sử dụng phổ biến trên chiến trường Nga - Ukraine. Nhờ kết nối trực tiếp qua cáp, các thiết bị này có khả năng miễn nhiễm với biện pháp gây nhiễu điện tử vốn thường được sử dụng để vô hiệu hóa drone điều khiển không dây.

Nhu cầu tăng nhanh đã tạo ra cuộc cạnh tranh tìm kiếm nguồn cung sợi quang giữa Nga và Ukraine. Theo các nhà giao dịch và nhà sản xuất drone tại Ukraine, giá mặt hàng này đã tăng từ khoảng 4 USD/km vào mùa xuân lên gần 30 USD/km đối với loại chất lượng cao. Bên cạnh nhu cầu từ lĩnh vực quốc phòng, việc mở rộng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), vốn sử dụng lượng lớn sợi quang, cũng góp phần đẩy giá lên cao.

Ahmed Ali, chuyên gia phân tích cấp cao về sợi quang và cáp tại công ty nghiên cứu hàng hóa CRU (London), cho biết nhu cầu sợi quang toàn cầu ngày càng được thúc đẩy bởi việc xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI và các ứng dụng trong lĩnh vực UAV, bên cạnh nhu cầu truyền thống của ngành viễn thông. Theo ông, từ năm 2025, UAV sử dụng sợi quang đã bắt đầu đóng góp đáng kể vào mức tiêu thụ mặt hàng này, chủ yếu do tác động của xung đột Nga - Ukraine. Xu hướng này tiếp tục gia tăng trong năm 2026, với Nga và Ukraine là những bên tiêu thụ chính.

Một trong những nguyên nhân khiến các nhà sản xuất Ukraine gặp khó khăn là sự khác biệt trong phương thức mua sắm. Một nhà giao dịch Ukraine chuyên tìm nguồn cung sợi quang từ Trung Quốc cho biết Nga có lợi thế nhờ cơ chế mua tập trung với khối lượng lớn, trong khi hoạt động mua sắm của Ukraine phân tán qua hàng trăm công ty và đơn vị trung gian. Theo nhà giao dịch này, các bên mua của Nga có thỏa thuận trực tiếp với nhà cung cấp Trung Quốc và ít nhạy cảm hơn về giá.

Các nhà sản xuất UAV của Nga hiện phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc, sau khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy sản xuất sợi quang duy nhất của Nga buộc cơ sở này phải ngừng hoạt động trong năm 2025. Lợi thế về khả năng mua hàng tập trung của Nga được cho là đã góp phần làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung và đẩy giá mặt hàng này lên cao.

Chi phí nguyên liệu tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của UAV sử dụng cáp quang. Oleksandr Yakovenko, người sáng lập công ty sản xuất drone TAF Industries của Ukraine, cho biết riêng chi phí cáp quang cho một chiếc drone có tầm hoạt động 30 km có thể lên tới gần 1.000 USD. Theo ông, mức giá này đang bắt đầu làm giảm tính khả thi về kinh tế của loại thiết bị trên.

Trước tình hình đó, một số nhà sản xuất Ukraine đang cân nhắc chuyển sang các hệ thống điều khiển không dây hoặc sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink, với chi phí khoảng 300 USD. Các thiết bị đầu cuối Starlink được đánh giá là khó bị gây nhiễu nhờ sử dụng ăng-ten mảng pha, hoạt động trên nhiều tần số cùng tín hiệu công suất cao từ các vệ tinh ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận các dịch vụ vệ tinh cũng đặt ra những vấn đề riêng. Ngày 14/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã không thể truy cập Starshield, phiên bản quân sự của Starlink, trong 5 ngày liên tiếp. Trước đó, Kiev cũng từng đưa ra phản ánh tương tự hồi tháng 10. Đáp lại, tỷ phú Elon Musk khẳng định Starlink chỉ phục vụ mục đích phòng thủ, trong khi Starshield thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Mỹ và mọi hạn chế truy cập đều do Nhà Trắng quyết định.

Để giảm thiểu tác động của biến động giá, một số doanh nghiệp Ukraine đang tìm cách bảo đảm nguồn cung dài hạn. Công ty Stellarion tại Kiev hiện sản xuất dòng drone tấn công Deadliner với cả phiên bản điều khiển bằng sóng vô tuyến và cáp quang. Đại diện công ty cho biết doanh nghiệp đang nỗ lực ký kết các hợp đồng dài hạn nhằm cố định giá nguyên liệu.

Trung Quốc hiện giữ vai trò chi phối thị trường sợi quang toàn cầu. Theo báo cáo công bố đầu năm nay của Huatai Securities, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất Trung Quốc, nước này chiếm hơn một nửa sản lượng sợi quang toàn cầu và gần một nửa sản lượng cáp quang thành phẩm. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất đang gặp hạn chế do nguồn cung phôi thủy tinh, nguyên liệu đòi hỏi vốn đầu tư lớn để kéo thành sợi quang, còn hạn chế.

Các chuyên gia phân tích của Huatai dự báo nhu cầu cáp quang phục vụ sản xuất UAV sẽ tăng mạnh trong năm 2026 và duy trì ở mức cao trong dài hạn. Theo ước tính của tổ chức này, nhu cầu từ Nga và Ukraine có thể đưa doanh số cáp quang dành cho lĩnh vực UAV lên 146 triệu km trong năm nay, tăng 155% so với năm 2025. Ukraine dự kiến sản xuất ít nhất 3 triệu UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), trong khi con số tương ứng của Nga là 3,5 triệu chiếc.