Giá cao su xuất khẩu đang chững lại, kịch bản nào cho thời gian tới?

Xuất khẩu cao su tháng 8 giảm về lượng, chững lại về giá bán

Bức tranh xuất khẩu cao su 8 tháng đầu năm cho thấy sự biến động mạnh cả về giá bán lẫn thị trường tiêu thụ.

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 8 đạt 156.845 tấn, trị giá hơn 332 triệu USD, tiếp tục giảm 27,6% về lượng và giảm 7,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cao su đạt 944.891 tấn, trị giá 1,88 tỷ USD, giảm 15,4% về lượng và giảm 5,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Mức giảm về trị giá thấp hơn đáng kể so với lượng là nhờ giá cao su xuất khẩu bình quân trong 8 tháng đầu năm tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 1.990 USD/tấn.

Tính riêng tháng 8, giá xuất khẩu bình quân đạt 2.118 USD/tấn, tăng tới 27,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, so với tháng trước, mức giá này đã giảm nhẹ 0,7%, tương đương 14 USD/tấn, qua đó chấm dứt chuỗi 7 tháng tăng liên tiếp.

Về thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, với khối lượng đạt 556.034 tấn, trị giá 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang thị trường này giảm mạnh 30,1% về lượng và 20,8% về trị giá. Thị phần của Trung Quốc trong tổng khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm từ mức 71,3% xuống còn 58,8%.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cao su sang một số thị trường chủ lực khác lại tăng đáng kể. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Ấn Độ - thị trường tiêu thụ cao su lớn thứ hai, tăng 31,1% về lượng và 52,1% về trị giá, đạt 72.696 tấn, trị giá 159 triệu USD.

Ngoài ra, lượng cao su xuất khẩu sang Indonesia tăng 135,4%, Malaysia tăng 55,6%, Hàn Quốc tăng 14,8%, Mexico tăng 150%. Đáng chú ý, sang CH Séc tăng đột biến 5.380% dù khối lượng không nhiều.

Trong báo cáo mới đây, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định, trong thời gian tới, xuất khẩu cao su của Việt Nam nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng hiện nay khi nhu cầu từ Trung Quốc chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi trong bối cảnh giá cao su thế giới vẫn neo ở mức cao.

Điểm tích cực là các doanh nghiệp đang đẩy mạnh khai thác những thị trường tiềm năng khác và bước đầu ghi nhận kết quả khả quan. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu không chỉ tạo thêm dư địa tăng trưởng mà còn góp phần đa dạng hóa đầu ra, giảm mức độ phụ thuộc vào một thị trường nhất định.

Áp lực điều chỉnh giá trong ngắn hạn

Trên thị trường thế giới, hôm 8/9, giá cao su kỳ hạn tăng lên 250 US cent/kg, mức cao nhất trong 13 năm. Sau đó, giá điều chỉnh về quanh 237 US cent/kg tính đến ngày 18/9, nhưng vẫn tăng khoảng 32% so với đầu năm.

Theo Tradingeconomics, sự điều chỉnh này chủ yếu do lo ngại nhu cầu lốp xe suy yếu tại Trung Quốc, nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hợp đồng tương lai Chaos Ternary cho biết lượng cao su tự nhiên mua vào bình quân của các nhà sản xuất lốp xe của Trung Quốc đã giảm trong tuần đến ngày 11/9, trong bối cảnh chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, một phần do giá dầu ở mức cao.

Áp lực giảm giá có thể tiếp diễn trong thời gian tới khi một số doanh nghiệp có kế hoạch tạm ngừng hoạt động trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu.

Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn cũng làm gia tăng những lo ngại về triển vọng nhu cầu.

Theo số liệu của Tổng cục Hải Trung Quốc, trong tháng 8, nước này nhập khẩu 579.000 tấn cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (bao gồm cả mủ cao su latex), giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng đầu năm, lượng cao su nhập khẩu của Trung Quốc đạt 5,1 triệu tấn, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Do giá cao su neo ở mức cao, các doanh nghiệp nước này có xu hướng tăng cường sử dụng nguồn dự trữ, qua đó làm giảm nhu cầu nhập khẩu trong ngắn hạn.

Thông tin từ Longzhong Information, tính đến ngày 13/9, tổng lượng tồn kho cao su tự nhiên tại cảng Thanh Đảo Trung Quốc đã giảm xuống còn 603.200 tấn, giảm 15.800 tấn, tương đương 2,6% so với kỳ trước, trong đó riêng lượng tồn kho trong kho ngoại quan giảm 5,2%.

Dù chịu áp lực từ phía cầu, giá dầu ở mức cao và những lo ngại về nguồn cung thắt chặt vẫn tạo lực đỡ cho giá cao su, trong bối cảnh mùa khai thác mủ cao điểm tại Đông Nam Á đang dần kết thúc.

Kỳ vọng hiện tượng El Niño mạnh lên trong quý IV cũng làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung. Điều kiện thời tiết nóng và khô hơn tại các nước sản xuất chủ chốt như Thái Lan và Indonesia có thể làm giảm năng suất khai thác mủ, qua đó hạn chế nguồn cung cao su trên thị trường.

Bức tranh cung - cầu toàn cầu cũng cho thấy nguồn cung đang chịu sức ép. Báo cáo của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) cho thấy, trong 7 tháng đầu năm, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu ước đạt 7,43 triệu tấn, giảm tới 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tiêu thụ đạt 8,76 triệu tấn, chỉ giảm 1,6%.

Về triển vọng dài hạn, giá cao su vẫn được kỳ vọng duy trì ở mức cao. Trong báo cáo mới nhất, MBS Research cho biết kể từ đầu năm đến nay, giá cao su tự nhiên tại các thị trường sản xuất lớn tại Đông Nam Á chứng kiến mức tăng mạnh, vượt đỉnh lịch sử trong 10 năm gần nhất.

MBS Research dự báo giá cao su SVR10 tiếp tục neo cao quanh mức 2,5 USD/kg đến nửa đầu năm 2027, trước khi có thể tăng lên bình quân 2,8-3 USD/kg trong nửa cuối năm 2027.

Ảnh hưởng của El Niño có thể khiến năng suất khai thác suy giảm, qua đó giá cao su tự nhiên có thể tiếp tục tăng mạnh trong năm 2027. Theo dữ liệu lịch sử, giá cao su có mức tăng bình quân khoảng 15%-27% trong 01 năm kể từ khi kết thúc mỗi giai đoạn El Niño.