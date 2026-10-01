Giá cao su lên đỉnh 13 năm, ngô giảm hơn 4%

Diễn biến giá cao su

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường cao su tự nhiên ghi nhận lực mua tích cực. Đáng chú ý, cao su TSR20 tiếp tục thiết lập mức cao nhất kể từ tháng 5-2013, với hợp đồng kỳ hạn tháng 11 tăng 3,75%, lên 2.548 USD/tấn. Cao su RSS3 cùng kỳ hạn cũng tăng gần 3%, đạt 2.831 USD/tấn.

Đà tăng của cao su được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt tại các vùng sản xuất chủ chốt, trong khi giá cao su tổng hợp duy trì ở mức cao. Việc nguồn cung butadiene - nguyên liệu quan trọng để sản xuất cao su tổng hợp - thiếu hụt đã đẩy chi phí sản xuất lên cao, khiến một bộ phận doanh nghiệp tăng sử dụng cao su tự nhiên thay thế.

Bên cạnh đó, thời tiết bất lợi tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cao su tại Đông Nam Á. Mưa lớn tại miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan từ cuối tháng 7 cản trở hoạt động cạo mủ. Trong 8 tháng, lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan giảm 10%, còn 1,62 triệu tấn.

Nguồn cung tại Trung Quốc cũng có dấu hiệu thu hẹp. Tính đến ngày 18-9, tổng tồn kho cao su tự nhiên tại trung tâm Thanh Đảo giảm 17.400 tấn so với tuần trước. Diễn biến này tiếp tục tạo lực hỗ trợ đối với giá cao su trên thị trường quốc tế.

Trái ngược với cao su, sắc đỏ bao phủ nhóm nông sản, trong đó ngô là mặt hàng giảm mạnh đáng chú ý. Hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 12 trên Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) giảm 4,07%, xuống 500,75 cent/giạ, tương đương khoảng 197,1 USD/tấn và là mức thấp nhất trong khoảng 5 tuần.

Diễn biến giá ngô CBOT

Nguyên nhân chính đến từ số liệu tồn kho của Mỹ cao hơn đáng kể so với dự báo. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lượng ngô tồn kho tính đến ngày 1-9 đạt 2,095 tỷ giạ, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức dự báo bình quân khoảng 1,92 tỷ giạ của thị trường. Đây cũng là lượng tồn kho cao nhất trong khoảng 7 năm.

Quy mô tồn kho lớn cho thấy lượng ngô chuyển từ niên vụ 2025-2026 sang niên vụ mới cao hơn dự kiến. Trong khi đó, vụ thu hoạch ngô mới tại Mỹ đang tăng tốc. Tính đến ngày 27-9, khoảng 18% diện tích đã được thu hoạch, tương đương mức trung bình 5 năm, khiến nguồn cung tiếp tục được bổ sung.

Áp lực giảm giá còn đến từ hoạt động điều chỉnh vị thế của các quỹ đầu tư. Tính đến ngày 22-9, nhóm quản lý tiền duy trì vị thế mua ròng hơn 404.000 hợp đồng ngô. Khi số liệu tồn kho cao hơn dự kiến được công bố, việc các quỹ thu hẹp vị thế mua đã góp phần đẩy giá giảm nhanh.

Theo ông Trần Sơn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa Đông Nam Á, diễn biến giá ngô thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào năng suất thực tế của vụ thu hoạch năm 2026. Nếu năng suất thấp hơn dự báo hiện tại của USDA, sản lượng sụt giảm có thể bù đắp một phần lượng tồn kho đầu kỳ tăng thêm. Ngược lại, năng suất tiếp tục ở mức cao sẽ gây thêm sức ép lên cán cân cung - cầu niên vụ 2026-2027.

Tại Việt Nam, giá ngô chưa phản ứng tương ứng với mức giảm mạnh trên thị trường thế giới. Ngày 30-9, giá ngô giao ngay tại các cảng phía Bắc ở mức 7.800 đồng/kg, khu vực phía Nam 7.600 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp bắt đầu chốt giá các lô hàng giao trong quý I-2027, diễn biến mới của thị trường thế giới có thể dần được phản ánh vào giá nhập khẩu trong nước