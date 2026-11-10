Giá cao, nhà vườn đục cây lấy mủ cao su

Niềm vui người cạo mủ khi giá mủ cao su tăng cao.

Anh Phan Cường ở xã Tánh Linh có khoảng 6 ha cao su đang cho thu hoạch cho biết: Giá cao su đang ở mức 56 triệu đồng/tấn nên 1 ngày tranh thủ cạo cũng có thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng. Nếu chịu đục cây, mủ cao su sẽ tăng lên gấp đôi kèm theo tăng số tiền nhưng cao su ở nhà mới 7 năm tuổi nên không đục cây vì thời gian lấy mủ còn nhiều năm. Anh K’Miền, người K’ho ở xã La Dạ đang đem mủ về bán cho biết: “Nhà mình có hơn 1 ha cao su, mỗi ngày đi cạo cho thu nhập từ 1,8 - 2,3 triệu đồng. Còn những người đục cây thì thu nhập cao hơn 1,5 lần nhưng cây nhanh suy kiệt, phải đầu tư phân bón nhiều hơn”. Ở La Dạ, đa phần người dân tộc thiểu số (DTTS) có vườn cao su là nhờ chính sách dân tộc miền núi đầu tư. La Dạ có diện tích cao su 494 ha đang cho thu hoạch (hộ dân, không tính doanh nghiệp) năng suất bình quân đạt 2,6 tấn/ha. Giá mủ cao su tăng cao nên người dân rất phấn khởi, nhờ tăng thu nhập nên có điều kiện tái đầu tư và mở rộng thêm chăn nuôi...

Không chỉ La Dạ mà các xã thuần đồng bào DTTS như Đông Giang, người dân có cây cao su cũng rất phấn khởi bởi có nguồn thu nhập cao hơn những năm trước. Lý giải về việc mủ cao su tăng giá cao và lập đỉnh mới so với 10 năm trở lại đây, các chuyên gia nhận định: Do các nước như Thái Lan, Malaysia, Indonesia... phá bỏ nhiều diện tích cao su để trồng sầu riêng, mặt khác do tình hình thời tiết không thuận lợi nên năng suất mủ cao su giảm dẫn đến nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu cho thị trường. Ngoài ra, năm nay Việt Nam nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu mặt hàng cao su nên ngay đầu vụ, các đơn vị đã tăng cường thu mua để đủ lượng hàng xuất khẩu... Mủ cao su tăng giá, nhiều hộ dân có vườn cao su già cỗi tranh thủ đục cây để lấy mủ sau đó thanh lý vườn cây, đây là cách làm hợp lý nhằm tận dụng nguồn thu. Tuy nhiên, với những vườn cây mới trưởng thành hoặc còn thời gian thu hoạch dài thì việc đục cây để tận dụng thu mủ là cách làm lợi ít, hại nhiều.

Vườn cây cao su

Anh Phan Cường phân tích, cây cao su khi đã đục thân lấy mủ thì chỉ thu được mủ tối đa 3 năm, sau đó cây kiệt sức không thể cho mủ. Nếu trong 3 năm giá mủ dao động từ 56 – 58 triệu đồng/tấn, người đục cây thu lợi nhuận gấp 1,5 lần so với người cạo mủ truyền thống. Tuy nhiên, sau đó nếu giá mủ tăng cao hơn, người cạo bình thường vẫn có thu nhập tốt, trong khi người đục cây không còn nguồn thu, buộc phải phục hồi vườn mất ít nhất phải 3 năm sau mới có thu hoạch lại, tính ra bài toán kinh tế vẫn thua người có vườn cao su cạo mủ truyền thống. Với những vườn cao su lâu năm sau đục cây lấy mủ, cần thanh lý vườn thì giá cây cao su vẫn thấp hơn nhiều so với cây không đục thân lấy mủ...

Ở góc độ khác, mủ cao su có giá cao nên các vườn đầu tư mạnh để khai thác, điều này đồng nghĩa với người nông dân có thêm cơ hội việc làm, nhất là lao động nông thôn nhận cạo và trút mủ thuê cho bà con trong vùng. Giá công cạo mủ hiện nay là 500 - 700 đồng/cây, nếu chịu khó từ 10 giờ đêm đi cạo mủ và buổi sáng 3 – 7 giờ đi lấy mủ cũng được 2.000 – 3.000 cây, tiền công cũng được từ 500.000 đồng – 700.000 đồng.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có khoảng 75.000 ha cao su, trong đó gần 3/4 diện tích cho thu hoạch, bình quân lượng mủ từ 15 – 17 tạ/ha, có nơi thổ nhưỡng tốt và được chăm sóc đúng quy trình thì thu 18 - 19 tạ/ha. Trong tỉnh có khoảng 10 cơ sở lớn nhỏ mua và sơ chế mủ cao su, hầu hết tập trung ở xã Gia Huynh, Tánh Linh, Trà Tân và Hoài Đức, các cơ sở sơ chế đã nâng cao chất lượng mủ để xuất khẩu, tạo nên sản phẩm mủ cao su có giá trị cao hơn...