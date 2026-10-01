Giá cao hơn 64 triệu đồng, Kia Carens Clavis có gì để cạnh tranh Hyundai Stargazer 2026?

Thaco Auto vừa ra mắt thị trường mẫu xe Kia Carens Clavis mới với hai phiên bản, giá bán lẻ khuyến nghị 639 - 679 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hyundai Stargazer.

Tại quê nhà Hàn Quốc, Carens Clavis thực chất là "anh em một nhà" với Stargazer khi cùng thuộc Tập đoàn Hyundai. Đây cũng là lý do cả hai mẫu xe đều sử dụng chung hệ truyền động, chỉ có khác biệt rất nhỏ về sức mạnh vận hành.

Bên cạnh đó, gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS trên phiên bản cao cấp nhất của Carens Clavis và Stargazer cũng sở hữu danh mục các tính năng gần như tương tự nhau. Phiên bản Stargazer Cao cấp nhỉnh hơn đôi chút ở một vài tính năng như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và móc khoá ghế trẻ em.

Khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu xe là giá. Chẳng hạn, phiên bản cao cấp Carens Clavis Luxury có giá bán lẻ 679 triệu đồng, đắt hơn 64 triệu đồng so với Stargazer Cao cấp. Khi tính chi phí lăn bánh, Stargazer Cao cấp càng gia tăng lợi thế khi đang được Hyundai Thành Công ưu đãi đến 117 triệu đồng.